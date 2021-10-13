華語進修捨北京就台北 哈佛：已考量一段時間

哈佛大學華語進修計畫預定從北京遷往台北，明年起改與台灣大學合作。(本報系資料照)

美中關係低迷之際，哈佛大學華語進修計畫預定明年從北京 遷往台北。校方發言人表示，變更地點已考量一段時間，移至台北將為師生帶來擴大教學體驗的不同機會。

哈佛校園刊物「哈佛紅報」（The Harvard Crimson）上周報導，哈佛暑期華語進修計畫「哈佛北京書院」因原合作方北京語言大學日益不友善，明年起改與台灣大學合作，更名為「哈佛台北書院」。

據報導，哈佛大學華語計畫主任劉力嘉提到，暑期進修課程取得教室與宿舍不斷遭中方刁難；北京語言大學2019年通知，不得在7月4日美國 國慶日舉辦通常以吃披薩、唱美國國歌慶祝的聚會。她認為環境變化與中國 政府對美國機構態度轉變有關。

中央社以電郵聯繫劉力嘉請求採訪，她轉交哈佛進修學院公關副主任皮耶（Harry Pierre）代表發言。

皮耶透過聲明表示：「這項計畫擬從北京移至台灣，已考量一段時間，並反映一系列運作因素。計畫新地點為我們的師生擴大教學體驗帶來不同的機會，我們期待繼續為學生打造一個優秀計畫。」

根據北京語言大學官網，北語和哈佛大學2005年共同成立「哈佛北京書院」以來，逾1000名哈佛、耶魯大學及其他常春藤盟校學生參加這項暑期華語進修計畫。

哈佛改與台大合作、計畫更名為「哈佛台北書院」後，台大校方表示，明年暑假將由哈佛選送60名學員至台大修讀8週華語課程，考慮安排參訪九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等景點，或體驗書法、象棋、剪紙、包餃子等文化活動。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中華民國外交部發言人歐江安12日說，外交部深信，台灣民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界能有更深入的體認與了解。

紐約時報報導，哈佛大學熱門的華語進修課程從北京遷往台北，時值美中關係處於數十年來低谷，緊張局面擴及人文領域，以致美中學術與文化交流「冷颼颼」。

2020年，美國志願服務組織「和平工作團」（Peace Corps）宣布結束中國計畫後，時任總統川普政府在中國與香港暫停資助國際教育、文化與研究交流的傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）。部分人士批評，這些計畫中止切斷美國民眾實地了解中國的關鍵管道。

中國外交部發言人趙立堅13日在例行記者會說，中方一貫歡迎外國留學生到中國學習進修，「我們反對任何將人文交流政治化的做法」。