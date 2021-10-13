我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年1月起調升5.9% 創近40年來最大幅度

一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

九旬「寇克艦長」搭藍源火箭升空 最年長太空人

中央社德州范霍恩13日綜合外電報導
今天乘著航太公司藍源的載具新謝波德號（New Shepard）火箭飛向太空的4人，從左到右分別：星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人柏斯修詹恩（Chris Boshuizen），威廉沙特納（William Shatner）、藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）和臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯（Glen de Vries）。美聯社
今天乘著航太公司藍源的載具新謝波德號（New Shepard）火箭飛向太空的4人，從左到右分別：星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人柏斯修詹恩（Chris Boshuizen），威廉沙特納（William Shatner）、藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）和臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯（Glen de Vries）。美聯社

電視影集「星艦迷航記」中飾演寇克艦長、現年高齡90的男星威廉沙特納，今天乘著航太公司藍源的載具新謝波德號（New Shepard）火箭飛向太空，成為歷來最年長太空人

這趟旅程共有4人上太空，其中以星艦迷航記（Star Trek）中飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk）的威廉沙特納（William Shatner）最受矚目，平安返回地球後，威廉沙特納表示：「簡直比他們所說的還要棒。」

亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）說，4名太空人體驗大約3到4分鐘的無重力狀態，並且飛越國際公認距離地表海拔約100公里的卡門線（Karman Line），之後機組員的太空艙以降落傘降落在德州的沙漠。卡門線是太空與地球大氣層的分界線

包括威廉沙特納在內此行共有4人，分別是藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人柏斯修詹恩（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯（Glen de Vries）。

這是航太公司藍源在不到3個月的時間內，第2度完成載人上太空，首次是在今年7月。

航太公司藍源在不到3個月的時間內，今天第2度完成載人上太空，首次是在今年7月。美...
航太公司藍源在不到3個月的時間內，今天第2度完成載人上太空，首次是在今年7月。美聯社

太空人 威廉 航太

上一則

一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

延伸閱讀

這回不搭企業號 星戰演員挑戰上太空年齡極限

這回不搭企業號 星戰演員挑戰上太空年齡極限
一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航
MLB／亞土維3分轟垮白襪希望 太空人連5季晉美聯冠軍賽

MLB／亞土維3分轟垮白襪希望 太空人連5季晉美聯冠軍賽
MLB／太空人連5年晉級美聯冠軍賽 賽後在吵觸身球

MLB／太空人連5年晉級美聯冠軍賽 賽後在吵觸身球

熱門新聞

由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

2021-10-08 22:02
川普(前左)在利雅德(Riyadh)拜會了沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)

紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品

2021-10-11 09:01

超人氣

更多 >
美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」