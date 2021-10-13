九旬「寇克艦長」搭藍源火箭升空 最年長太空人

今天乘著航太公司藍源的載具新謝波德號（New Shepard）火箭飛向太空的4人，從左到右分別：星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人柏斯修詹恩（Chris Boshuizen），威廉沙特納（William Shatner）、藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）和臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯（Glen de Vries）。美聯社

電視影集「星艦迷航記」中飾演寇克艦長、現年高齡90的男星威廉 沙特納，今天乘著航太 公司藍源的載具新謝波德號（New Shepard）火箭飛向太空，成為歷來最年長太空人 。

這趟旅程共有4人上太空，其中以星艦迷航記（Star Trek）中飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk）的威廉沙特納（William Shatner）最受矚目，平安返回地球後，威廉沙特納表示：「簡直比他們所說的還要棒。」

亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）說，4名太空人體驗大約3到4分鐘的無重力狀態，並且飛越國際公認距離地表海拔約100公里的卡門線（Karman Line），之後機組員的太空艙以降落傘降落在德州的沙漠。卡門線是太空與地球大氣層的分界線

包括威廉沙特納在內此行共有4人，分別是藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人柏斯修詹恩（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人狄維瑞斯（Glen de Vries）。

這是航太公司藍源在不到3個月的時間內，第2度完成載人上太空，首次是在今年7月。