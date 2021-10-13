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社安金明年1月起調升5.9% 創近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

記者顏伶如／綜合報導
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社會安全局(Social Security Administration，SSA)13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。過去10年前，社安金調增幅度平均約為1.7%。

大約7000多萬美國民眾，都將因為這波社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment, COLA)而受益。社安金曾在1982年宣布調增7.4%，生活成本調整的計算與通貨膨脹有關。從今年開始，美國經濟歷經新冠疫情打擊後逐漸復甦，各種物價卻一路走高。

華盛頓郵報報導，專家指出，數以百萬計的老年人實際領到的社安金支票金額，可能比預期中的數字為少，因為聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的B部份(Part B)看診保險保費(premiums)是直接從社安金支票扣除，並以老年人收入做為計算標準。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)13日指出，今年9月平均物價較8月間增加0.4%，整體而言，今年物價較去年增加5.4%。

社會安全局指出，退休勞工每月領取的社安金支票，平均金額將由目前的1565元在2020年1月起調整為1657元。身心障礙勞工每月領取社安金支票金額，也將從平均1282元調整為1358元。

社安金 支票 聯邦醫療保險

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