FDA最新飲食建議：餐廳及食品製造商應減鹽

FDA13日公布最新飲食建議，要求餐廳及食品製造商在未來兩年半裡，降低餐點與旗下食品的含鹽量。(Pexels)

美國 食品及藥物管理局(FDA)13日公布最新飲食建議，要求餐廳及食品製造商在未來兩年半裡，降低餐點與旗下食品的含鹽量，目標是讓美國民眾的鹽分攝取量減少12%。國家廣播公司(NBC)報導，食藥局 的建議指南適用範圍包括餐廳販賣餐點、超級市場貨架上的加工食品，以及嬰兒食品(baby food)。

食藥局代理局長珍妮特‧伍考克(Janet Woodcock)接受國家廣播公司專訪時說：「我們希望看到食品產業逐漸降低鹽分含量。」

伍考克說，心臟疾病是美國頭號致死原因，希望能夠過降低鹽分攝取。她指出：「如果可以減少飲食當中的鹽分，對於改善高血壓 、心臟病以及中風等疾病，將有重大影響。」

根據現行飲食建議，成年人每日鹽分攝取量為2300毫克(milligrams)，相當於大約一茶匙的調味鹽(table salt)。

根據食藥局研究，目前美國民眾每日鹽分攝取量，平均高達3400毫克。伍考克說，新版建議指南希望讓每國民眾每日鹽分攝取量能降到大約3000毫克，一年下來將可減少大約60茶匙的鹽分攝取。

伍考克說，食藥局將在未來幾年裡密切注意食品業的動態，獎勵遵守建議的廠商。

至於沒有降低食品含鹽量的業者，食藥局是否採取懲處行動，伍考克受訪時則未說明。

「全國餐廳協會」(National Restaurant Association)發表聲明指出，將針對新版飲食建議指南與食藥局密切配合，為消費者提供各種飲食選擇，滿足顧客喜好以及健康需求。