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「因無效才打補強針」拒接種者更懷疑疫苗效果

編譯林育正／綜合12日電
根據凱瑟家庭基金會調查，先前對疫苗採觀望態度的民眾，比率已從12月的39%，下降到現在僅剩7%。（美聯社）
根據凱瑟家庭基金會調查，先前對疫苗採觀望態度的民眾，比率已從12月的39%，下降到現在僅剩7%。（美聯社）

輝瑞藥廠的新冠疫苗補強針獲得聯邦食品暨藥物管理局緊急使用授權，反倒使推廣疫苗接種的工作變得更加困難；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)9月的調查，多達71%未接種的民眾認為，需要補強針就代表接種疫苗沒有效。

疫情發展到現階段，幾乎所有符合資格但未接種的民眾心意已決，隨著補強針獲得使用授權，現在更難鼓勵他們接種疫苗；在路易斯安納州富蘭克林(Franklin)郊區，雖然詢問補強針的電話湧入當地衛生中心，但當地卻僅有39%民眾完成兩劑接種。

衛生中心主任威爾茲(Gary Wiltz)說：「我沒辦法跟你說我勸過多少人打疫苗，我的行醫生涯中，從沒遇過這種事。我不知道還能怎麼做，有些人就是無法說服。」

過去幾個月，許多原本不願打疫苗的民眾因強制令以及擔心傳染力超強的Delta變種病毒，已經有數百萬人決定接種疫苗；儘管如此，全美仍有數以百萬計的民眾不在強制範圍內，專家擔心，全美接種疫苗的人口，恐怕已達到上限。

全美完整接種人口約56%

不過要達到群體免疫對抗Delta以及未來的變種毒株，仍有不小差距。全美目前完整接種人口約56%，若未來開放12歲以下孩童接種，比例預期將提升。

阿拉巴馬州傑克森(Jackson)的醫師佛爾(Steven Furr)說：「我們已經碰到天花板了；想接種人的都接種了。」

根據凱瑟家庭基金會調查，表明「絕對不會接種」的民眾比率，過去幾個月始終維持在12%至15%之間。近幾個月決定接種的，是先前對疫苗採觀望態度的民眾，比率已從12月的39%，下降到現在僅剩7%；另有4%民眾表示，等公司和學校公布強制令才願意接種。

現在仍不願接種的俄亥俄州居民波(Christopher Poe)表示，需要補強針，加深他對疫苗的懷疑；他說：「才過沒多久就需要補強針了，代表他們一開始根本不了解疫苗，未來搞不好還會有其他問題。」

疫苗 俄亥俄州 阿拉巴馬州

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