世界OnAir／書寫百年華埠縱火慘案 她要讓後代永遠記得

李嘉音(左圖)出版「火疤(Fire Scar)」一書，促成聖荷西市長出面為當年華埠縱火案道歉。圖/李嘉音提供

加州最大的華埠 曾坐落於聖荷西 市中心，但1887年卻因一場縱火事件被夷為平地。經過134年，現任市長李卡多（Sam Liccardo）在9月29日正式向華人 移民及其後裔遭受的不公正對待道歉。「沒想到市長這麼快就真的道歉了」，促成此項道歉活動的作家李嘉音，是在偶然機緣下挖掘出這段鮮為人知的傷痛，除了出版「火疤（Fire Scar）」一書，為歷史留下紀錄外，她還有更大的目標，希望此一事件能列入教科書，讓後代子孫勿忘先人的慘痛遭遇。

青少年時期跟隨父母從台灣移民來美的李嘉音，或許因為父親是媒體人，雖然本身從事的是電腦與金融工作，平日閒暇經常投稿報社副刊，多年來集結成三本中文書。而今年5月剛出版的「火疤」，原本李嘉音也是以中文寫作，但女兒提醒她應該為生長在美國的下一代書寫，才成就了這本英文創作。

促成李嘉音寫作此書的是一塊位於費爾蒙酒店角落的牌匾，上面幾個華埠被焚紀念的中文字激起她的好奇心，在問過一百多位朋友，竟然沒有一個人知道這段歷史。後來她上網買到一本厚達數百頁的英文書，對這段歷史有了更清楚的輪廓，在爬梳史料的過程中，字字讀來都是血淚。

1887年5月，聖荷西市議會為興建新市府大廈，宣稱華埠是「公害」。不久位於市場街Market Street的華埠就遭一場人為縱火燒毀，當地房屋和商店付之一炬，造成1400人流離失所。據資料記載，火災當天，華人平時所築的水塔，事先都遭人破壞漏光水，而白人商家都已先買了保險。

當年不幸慘死華人的破落墳塚。圖/李嘉音提供

「火疤」一書，以兩位女性的故事為主要軸線，人物、時空古今交錯，場景從2019年聖荷西歷史公園內的一座五聖宮開始，一張10歲小女孩的照片，顯示兩位女主角身上有著同樣的胎記，因而循線追索出1887年這場慘絕人寰的悲劇。李嘉音說，火疤不只是小女孩身上的傷痕，也是華人心中的傷痕，更是聖荷西市、甚至很多城市的傷痕。這個傷痕因為華人習慣隱忍而秘而未宣，但李嘉音透過虛實交錯的手法，把當年在美國被欺凌華人的遭遇說了出來。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到「火疤」作者李嘉音，談到百餘年來華人在美遭到的不公不義，以及自己在書寫過程中沉重的心情。李嘉音表示，「華人曾經被人欺負，現在被欺負，將來還會被欺負。要讓年輕人學習歷史，繼續講述這段故事。希望在未來不再有反亞裔犯罪的發生。」

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。