川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

圖為距離白宮只有五條街的川普國際飯店。(美聯社)

華爾街日報12日獨家報導引述知情人士透露，位於邁阿密的CGI商業集團(CGI Merchant Group)與前總統川普 家族企業的洽談已經接近成局，將以3億7000萬元買下華府 川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)經營權。

消息人士指出，CGI商業集團同時也與多家飯店業者接觸中，包括希爾頓全球控股公司(Hilton Worldwide Holdings Inc)旗下精品酒店品牌華爾道夫飯店(Waldorf Astoria Hotels)，目的是完成華府川普國際飯店收購之後，將把「川普」一字從飯店名稱裡移除，改掛其他飯店招牌。

眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)8日公布文件指出，川普執政4年期間，距離白宮只有五條街距離的華府川普國際飯店，累計虧損超過7000萬元。

掌理聯邦建築物與土地的總務署，2012年同意將興建於19世紀的舊郵政 大樓(Old Post Office)租賃給川普飯店，裝潢之後的華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

當年爭取舊郵政大樓做為飯店新地點的過程中，川普集團擊敗的財力雄厚競爭對手包括希爾頓集團、萬豪酒店集團(Marriott International Inc)等。

一名知情人士說，這筆收購案最終可能以接近4億元的價格成交，幾乎是川普集團( Trump Organization)為華府川普國際飯店投注翻修及裝潢等成本開銷的一倍。

華爾街日報報導，自從民主黨主導的眾院委員會針對川普旗下事業涉嫌利益衝突展開調查之後，出售華府川普國際飯店的洽談便積極啟動；大約兩年前，一名熟悉內情的消息人士曾說，川普家族開始對於出售華府川普國際飯店經營權在市場上試水溫，拋出希望以5億價格轉手的消息。

報導指出，川普執政期間，華府川普國際飯店儼然成為「共和黨俱樂部」，川普支持者、遊說團體、國為議員以及有意拉攏川普政府的商業人士，都是飯店座上賓。雖然川普卸任之後飯店生意下滑，但業界專家分析，舊郵政大樓的地點優勢以及歷史建築，未來還是可以吸引消費者上門。

酒店顧問機構Lodging Advisors執行長漢尼塞(Sean Hennessey)指出，舊郵政大樓是一棟經過大規模翻修的悠久建築物，許多設計特色與建築細節，是當今建築物難以複製的；建築物本身已經與豪華形象產生聯結，在這裡經營飯店有助於打造出新的品牌。