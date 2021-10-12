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華爾街日報：重返辦公室上班 今秋變熱絡

規模6.3強震襲希臘克里特島 尚未傳災情

華爾街日報：重返辦公室上班 今秋變熱絡

記者顏伶如／綜合報導
隨著新冠病毒確診案例逐漸降低，越來越多企業將於今秋重啟辦公室，員工也紛紛回到工作環境。(Pexels)
隨著新冠病毒確診案例逐漸降低，越來越多企業將於今秋重啟辦公室，員工也紛紛回到工作環境。(Pexels)

不少美國企業原本計畫勞工節(Labor Day)長周末後讓員工恢復進辦公室上班，卻因疫情反彈而作罷。華爾街日報報導，隨著新冠病毒確診案例逐漸降低，越來越多企業將於今秋重啟辦公室，員工也紛紛回到工作環境，儼然成為美國爆發疫情以來最熱絡的一波重啟風潮。

報導指出，某些企業如今要求員工，一周當中至少要有某些時間回到辦公室工作，因此辦公大樓的使用情形已經恢復人氣。某些員工則在暑假旅遊結束、孩子也已經回到學校面對面上課之後，自願回到辦公室上班。

辦公室安全諮詢公司「卡斯特系統」(Kastle Systems)指出，自從勞工節假期結束後，重返傳統辦公室上班的員工人數，便一路出現穩定成長，在全美十大主要城市裡，平均已有31%人力資源已經回到辦公室工作，在10月1日結束的一周當中比例達到35%，10月8日為止的上周更進一步攀升到36%，創下疫情出現迄今的新高。

未來幾周，更多企業將加入讓員工回到辦公室上班的行列。貝萊德集團(BlackRock)、惠而浦集團(Whirlpool)、獅門娛樂公司(Lions Gate Entertainment)等訂定的重返辦公室日期都在10月間或11月初。

獅門娛樂公司執行長費爾賽默(Jon Feltheimer)在發給員工的一封信函中寫道：「有些事情是我們可以在辦公室合力做到，卻沒辦法透過遠距形式完成的。」獅門娛樂公司要求旗下員工從本月起，必須開始淪流進辦公室。

今年春季由於新冠疫苗推出，當時許多企業對於重啟辦公室信心滿滿，但後來Delta變種病毒迅速傳播，則打亂了原訂計畫，某些原本已經恢復進辦公室的上班族，再度改回遠距上班。

華爾街日報指出，現在由於許多企業與地方政府強制要求接種新冠疫苗，確診案例持續下降，讓許多員工對於回到辦公室上班感到較為放心。

「卡斯特系統」統計顯示，從辦公室使用狀況可以看出這波辦公室重啟的活絡，紐約便是其中一例。10月8日為止的上周，紐約辦公室使用率為30%，創下疫情以來新高，相較之下，今年9月初的辦公室使用率則為21%。

「卡斯特系統」總裁艾恩(Mark Ein)指出，紐約辦公室使用率增加，反映了紐約高疫苗施打率的事實，其他因素還包括校園重啟、許多金融企業重要據點都在紐約等。

紐約 疫情 疫苗

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