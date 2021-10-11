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13年前曾搭救拜登 美助阿富汗口譯員全家撤離

13年前…阿富汗口譯員救拜登 13年後…美軍助全家撤離

編譯郭宣含／綜合11日電
阿富汗口譯員經常隨美軍行動，對美軍幫助很大。(美聯社)
阿富汗口譯員經常隨美軍行動，對美軍幫助很大。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，一名阿富汗口譯員哈利利(Aman Khalili)曾在2008年協助救援時任聯邦參議員的拜登總統，當時拜登搭乘的直升機緊急迫降阿富汗；哈利利上個月曾向拜登求救，他和家人在躲藏數周後，終在美國退伍軍人協助下，上周成功逃往巴基斯坦。

參與行動的人士表示，亞利桑納州退伍軍人與阿富汗前士兵和巴基斯坦盟友密切合作，安排逃離計畫，他們開車載哈利利、他的妻子和四個孩子橫跨阿富汗逾600哩，將他們送往鄰國巴基斯坦。

亞州國民兵詹瑟(Brian Genthe)曾與哈利利在阿富汗共事，他表示：「我和其他美國人在阿富汗打仗時，哈利利協助維護我們安全，我們想要還他這份人情。」

那年 拜登直升機迫降 曾參與救援

哈利利2008年曾參與救援團隊，協救時為聯邦參議員的拜登、柯瑞(John Kerry)和海格(Chuck Hagel)，當時載送他們的兩架直升機因暴風雪而迫降在一處常遭神學士攻擊的阿富汗山谷。

華爾街日報曾在8月31日報導哈利利，當時出於安全考量僅公開其姓氏穆罕默德(Mohammed)，他向拜登求救：「拜登總統，救我和我的家人，別忘了我還在這裡。」

美軍8月撤離阿富汗時，哈利利一家迫切求援，他9月受訪時表示，他覺得被美軍撤退行動所背叛；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)則表示，美國政府將予以救援。

哈利利表示，他的特殊移民簽證申請因繁雜程序而停滯，他無法及時離開阿富汗；首都喀布爾(Kabul)遭攻下後，他與家人趕往機場，但美軍表示，只有他自己可通過檢查站。

結束阿富汗撤軍後，拜登總統31日下午在白宮發表談話，稱撤軍成功。(Getty I...
結束阿富汗撤軍後，拜登總統31日下午在白宮發表談話，稱撤軍成功。(Getty Images)

如今 美軍助他全家 逃往巴基斯坦

華爾街日報11日報導，哈利利現已獲得新的簽證，並獲允可搭美國飛機到卡達首都杜哈(Doha)；國務院也證實，哈利利已安全離開阿富汗。

哈利利的境遇以及他與拜登的關係，促此許多團體發起救援，但並非所有面臨生命威脅且仍在躲藏的阿富汗人都能獲得這般協助；多數阿富汗人沒護照無法搭機，目前名單上仍有數萬名曾在過去20年與美國合作的阿富汗人，盼逃離阿富汗。

阿富汗 哈利 拜登

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