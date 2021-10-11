美未證實人道援助阿富汗 形容會談代表「坦誠、專業」

美國國務院發言人普萊斯。(美聯社)

美國與神學士 （Taliban，另譯塔利班）高層代表上周末舉行美軍撤出阿富汗 以來首次面對面會談，神學士官員說，美國已同意提供人道援助給阿富汗，但美國並未證實此說，只表示雙方討論了提供人道援助的條件。

美國代表團和神學士高階代表9日和10日在卡達首都杜哈舉行會談。

美國10日表示，這場會談「坦率、專業」；美方並且在會談中重申，會檢視神學士的行動而不只是口頭承諾。

美國8月撤軍結束20年阿富汗戰爭後，強硬派組織神學士重掌大權。法新社報導，神學士除了尋求國際協助以避免人道危機，也尋求國際承認。

神學士10日發表聲明說，美國代表表明願意人道援助阿富汗，並提供設備給其他援助團體運送物資。聲明說，神學士將和這些慈善團體合作。

不過，美國尚未證實神學士說法，美國國務院發言人普萊斯說，雙方討論美國對阿富汗人民提供人道援助事宜，但還在討論援助條件。

國務院聲明說，美方聚焦安全和恐怖主義疑慮，以及美國公民 和其他外國人與阿富汗夥伴安全撤離議題，還有人權議題，包括婦女和女孩有意義參與阿富汗社會各層面事務。

阿富汗代理外交部長穆塔奇9日告訴半島電視台，神學士代表在會談中要求美國解除對阿富汗央行儲備的禁令。穆塔奇會後也表示，神學士已警告美國，勿顛覆阿富汗政權。

美國政府官員8日曾告訴路透，美國代表團會施壓神學士釋放遭綁架的美國公民弗雷利克。另一要務是要求神學士履行承諾，別讓阿富汗再次成為凱達恐怖組織或其他極端分子的溫床。官員表示，這場會談是持續與神學士「務實接觸」，而不是「予以承認或授予合法性」。