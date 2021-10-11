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美零售商「超前備貨」 今年年終購物季會很長

編譯洪啟原／綜合報導
消費者的零售需求再度攀升，促使美國零售業者重燃希望，認為年底有望迎來更強勁的耶誕購物季。（美聯社）
消費者的零售需求再度攀升，促使美國零售業者重燃希望，認為年底有望迎來更強勁的耶誕購物季。（美聯社）

隨年終購物節臨近，消費者需求再度攀升，美國零售業者重燃希望，也對供應鏈帶來額外的壓力。金融時報報導，大型零售商今年已大幅提早備貨，這意味今年在新冠疫情期間的第二個耶誕購物季，可能比11月底登場的黑五購物節提前開跑。

報導引述德勤（Deloitte）指出，美國耶誕購物季銷售預料比去年同期成長至1.3兆美元，增幅介於7%至9%。

顧問業者埃森哲（Accenture）供應鏈部門主管懷特豪斯指出，許多大型零售商今年大幅提早備貨，以因應塞港和卡車司機人力吃緊的問題。

顧問業者AlixPartners零售顧問共同主管拜恩斯則認為，即使業者提前備貨，耶誕購物季絕對會有小孩哭著買不到禮物，他預估商品不會售磬，但商家可能須竭力確保暢銷商品供貨無虞。

業者提前備貨還面臨其他挑戰。在庫存激增和成本升高的情況下，業者須確保能及時供應足夠的商品，並吸引消費者掏錢下架這些商品。

懷特豪斯告訴金融時報：「許多零售業者提早建立庫存，所以希望這些商品盡快出售。」這意味業者有動機鼓勵消費者提早購物，以取得更多資金並騰出空間上架新商品。

居家修繕連鎖業者Lowes財務長丹頓9月告訴投資人說，Lowes做出一項極具策略性的決定，就是在今年及早推出新產品，且該策略確已奏效。他說，萬聖節即開跑，耶誕購物潮也比原本的預期提早開始。

牛仔褲業者利惠（Levi Strauss）財務長賽恩也說，耶誕購物季銷售早已開跑，正提高對這個強勁、比以往更長的購物季展望。

為了鼓勵消費者提早購物，零售業者早在年度促銷前就祭出優惠和折扣。不過，研調機構顧能（Gartner）供應鏈管理部門高級研究主任歐康納說：「要讓消費者改變既有的消費習慣有其難度，包括他們以往習慣的購物季時間。」

供應鏈 零售業 美國

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