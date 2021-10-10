美國零售業為刺激買氣 大推「先買後付款」

Affirm等公司向各零售商提供先買後付款服務，讓一些無法用信用卡分期付款的人，也能分期支付。（路透）

美國 消費者今年已不斷收到警告，供應鏈與運輸有問題，買聖誕禮品要快。但今年還有另外一個差異：美國零售商 紛紛降低原本常用的「預付後取貨」銷售方式（layaway），而是改和金融科技公司合作，強推「先買後付」。

預付後取貨是美國人慣用的購物方法，也就是先付訂金預定好貨品，接著分期付款，在聖誕節前夕付完貨款、拿到預定的聖誕禮物。

但Affirm、Afterpay與Klarna公司向各零售商提供的先買後付款（BNPL）服務，讓一些不願意用或無法用信用卡分期付款的人，也能夠分期支付。

RBC資本市場公司的統計顯示，先買後付可讓平均每單購物金額提升30%到50%，使來店顧客購買率增加20%到30%。

消費貸款 公司Ally Lending總裁贊惠斯說，先買後付的購物金額平均在200美元，而同樣的零售商若是沒有提供先買後付服務，結帳金額可能降到100美元。原本能購買100美元商品的顧客，在可以每月繳50美元、購買200美元商品的狀況下更願意提高消費。

先買後付尤其受到千禧年世代與Z世代的年輕人歡迎，除了年輕人收入較有限，先買後付服務清楚攤開付款周期與金額，沒有其他額外的手續費或利息，讓年輕人更願意接受。

消費主力在18到25歲的成衣零售商Rue21，在疫情期間希望提高銷售量，就須讓沒有信用卡的年輕人有辦法分期付款。Rue21與Klarna合作後，以先買後付方式付帳的銷售額，平均比其他付帳方式高73%。Affirm也說，利用該公司先買後付結帳的金額，平均比其他付款方式高出85%。

美國零售額約2%是用先買後付方式付款，還有增長空間。但Coresight研究公司分析師哈蒙指出，先買後付終究只是一種消費信用貸款，並不是增加銷售額的萬靈丹。