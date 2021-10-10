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星艦迷航記「寇克船長」上太空 因風勢順延一天

中央社華盛頓10日綜合外電報導
由於風勢因素，原定12日把男星威廉沙特納送上太空的計畫展延至13日。(美聯社)
由於風勢因素，原定12日把男星威廉沙特納送上太空的計畫展延至13日。(美聯社)

亞馬遜公司創辦人貝佐斯成立的航太公司藍源今天說，由於風勢因素，原定12日把男星威廉沙特納送上太空的計畫展延至13日。威廉沙特納在影集「星艦迷航記」中飾演寇克船長。

法新社報導，威廉沙特納（William Shatner）在熱門經典電視影集「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克船長（James T. Kirk），他將成為這齣影集首個搭乘藍源公司（Blue Origin）次軌道火箭的卡司。

藍源是亞馬遜（Amazon）公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司。

他的歷史性飛行原定10月12日，不過藍源公司發言人發表聲明說：「由於12日週二預報的風勢，藍源公司的任務行動團隊決定展延NS-18火箭的發射，目前暫定於13日週三。」啟航時間預定當地時間上午8時30分，現年90歲的威廉沙特納將成為歷來上太空最年長的人。

他的這趟旅程將與NS-18火箭的組員僅略過太空與地球大氣層的分界線卡門線（Karman line），大約海拔100公里的高度，他們將體驗無重力的感受約4分鐘，並匆匆一瞥地球的輪廓。

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