美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。專家說，潛艦當時行駛在全世界最艱險的海底環境之一，上方是船隻的各種聲響，海床則狀況多變，讓船員猝不及防。

「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）潛艦碰撞事故發生在10月2日，美國 國防部官員7日未透露太多細節，僅表示多名官兵受傷。「康乃狄克號」已經憑藉自身動力在8日安抵關島基地。

美國海軍發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），潛艇的前方受損，將會對事故展開「全面調查與完整評估」。

「康乃狄克號」是美國海軍艦隊現有的3艘海狼級潛艦之一，每艘造價約30億美元。這艘潛艦全重9300噸、全長353英尺，1998年開始服役，可搭載140名官兵，由一具核子反應爐發動。

儘管「康乃狄克號」已服役超過20年，但在科技上依舊居於領先地位，系統也與時俱進。美國海軍表示，這艘潛艦「極度安靜、迅捷、武器齊全，且配備先進感應裝置」。

倫敦國王學院（King's College）戰爭戰略研究系教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說：「這些潛艦擁有一些最先進的水下能力…事實上屬業界最先進。」

雖然美軍並未透露「康乃狄克號」撞上什麼，但分析師 指出，南海的情況，對潛艦的精密感應器而言是一大挑戰。

帕特拉諾表示：「那可能是一個很小的物體，小到足以在吵雜的環境下為聲納所忽略。」

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），海軍船艦利用所謂「被動式聲納」在水中探測周遭物體。被動式聲納與主動式聲納不同。主動式聲納發出聲波，透過反射回來的時間計算距離，被動式聲納則是僅接收水下目標輻射來的聲音。

這種方式能讓潛艦保持安靜，避免被敵方偵察到，但也代表潛艦必須仰賴其他裝置，或是使用多具被動式聲納，來對路徑中的物體位置進行三角測量。

分析師表示，由於南海是全世界最繁忙的航運水道與捕魚區之一，海面上船隻傳來的各種噪音，都可能對底下航行的潛艦造成危險。

帕特拉諾說：「要看事故發生在哪個位置，這類（通常來自海面交通）的噪音干擾可能會影響聲納，或是影響聲納的操作。」

美軍太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，在南海，影響潛艦的不只是船運。

他表示，海域的天然構造也會帶來問題，「這個地區的聲學環境很差」。「洋流通過島嶼及不同水況間產生的環境雜訊，會影響聲音接收。」

舒斯特說，造成問題也有可能是海底的物體。

他說：「這些海域的環境和海底，正在經歷緩慢但持續的變化。這個區域需要不斷繪製海底圖。你有可能撞上一個不在地圖上的海底山脈。」

「這就為何美國和中國等國家，在這個區域持續調查及巡視。」

康乃狄克號是今年第2艘在這個海域發生意外的潛艦。印尼 一艘潛艦今年4月在峇里海峽（Bali Strait）沉沒，艦上53名官兵全數遇難。

印尼海軍官員表示，事故原因是「自然/環境因素」，但未進一步詳述。