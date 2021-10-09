我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

一張圖：時隔87年 諾貝爾和平獎再度頒給記者

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

中央社香港9日綜合外電報導
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。專家說，潛艦當時行駛在全世界最艱險的海底環境之一，上方是船隻的各種聲響，海床則狀況多變，讓船員猝不及防。

「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）潛艦碰撞事故發生在10月2日，美國國防部官員7日未透露太多細節，僅表示多名官兵受傷。「康乃狄克號」已經憑藉自身動力在8日安抵關島基地。

美國海軍發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），潛艇的前方受損，將會對事故展開「全面調查與完整評估」。

「康乃狄克號」是美國海軍艦隊現有的3艘海狼級潛艦之一，每艘造價約30億美元。這艘潛艦全重9300噸、全長353英尺，1998年開始服役，可搭載140名官兵，由一具核子反應爐發動。

儘管「康乃狄克號」已服役超過20年，但在科技上依舊居於領先地位，系統也與時俱進。美國海軍表示，這艘潛艦「極度安靜、迅捷、武器齊全，且配備先進感應裝置」。

倫敦國王學院（King's College）戰爭戰略研究系教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說：「這些潛艦擁有一些最先進的水下能力…事實上屬業界最先進。」

雖然美軍並未透露「康乃狄克號」撞上什麼，但分析師指出，南海的情況，對潛艦的精密感應器而言是一大挑戰。

帕特拉諾表示：「那可能是一個很小的物體，小到足以在吵雜的環境下為聲納所忽略。」

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），海軍船艦利用所謂「被動式聲納」在水中探測周遭物體。被動式聲納與主動式聲納不同。主動式聲納發出聲波，透過反射回來的時間計算距離，被動式聲納則是僅接收水下目標輻射來的聲音。

這種方式能讓潛艦保持安靜，避免被敵方偵察到，但也代表潛艦必須仰賴其他裝置，或是使用多具被動式聲納，來對路徑中的物體位置進行三角測量。

分析師表示，由於南海是全世界最繁忙的航運水道與捕魚區之一，海面上船隻傳來的各種噪音，都可能對底下航行的潛艦造成危險。

帕特拉諾說：「要看事故發生在哪個位置，這類（通常來自海面交通）的噪音干擾可能會影響聲納，或是影響聲納的操作。」

美軍太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，在南海，影響潛艦的不只是船運。

他表示，海域的天然構造也會帶來問題，「這個地區的聲學環境很差」。「洋流通過島嶼及不同水況間產生的環境雜訊，會影響聲音接收。」

舒斯特說，造成問題也有可能是海底的物體。

他說：「這些海域的環境和海底，正在經歷緩慢但持續的變化。這個區域需要不斷繪製海底圖。你有可能撞上一個不在地圖上的海底山脈。」

「這就為何美國和中國等國家，在這個區域持續調查及巡視。」

康乃狄克號是今年第2艘在這個海域發生意外的潛艦。印尼一艘潛艦今年4月在峇里海峽（Bali Strait）沉沒，艦上53名官兵全數遇難。

印尼海軍官員表示，事故原因是「自然/環境因素」，但未進一步詳述。

美國 印尼 分析師

上一則

參議院有張「糖果桌」 內藏統一兩黨神秘力量

延伸閱讀

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
英國女王號巡防艦停泊雅加達 強化交流與對印太承諾

英國女王號巡防艦停泊雅加達 強化交流與對印太承諾
海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當
英航母指揮官發「悠閒觀海」照 中國網友諷：別沉了

英航母指揮官發「悠閒觀海」照 中國網友諷：別沉了

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01
美國參謀首長聯席會議主席密利上將（左）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將（右），攝於2016年。（路透資料照）

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

2021-10-03 09:54

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍