參議院有張「糖果桌」 內藏統一兩黨神秘力量

參議院有張「糖果桌」，外觀看來和議院內其他家具沒兩樣，但這張桌子卻有著可以統一分歧黨派的神秘力量：它的抽屜裡塞滿了甜食。(圖取自參議院)

參議院 有張「糖果桌」，外觀看來和議院內其他家具沒兩樣，但這張桌子卻有著可以統一分歧黨派的神秘力量：它的抽屜裡塞滿了甜食。

這張糖果桌裡塞滿巧克力、棒棒糖和其他甜食，即使在最費心思的投票環節，也可以讓參議員 們甜甜嘴，超過半世紀以來，替他們帶來伴隨著罪惡感的愉悅。

這張糖果桌位於共和黨 參議員座位區，就在人來人往的入口處附近，抽屜裡面源源不絕的糖果存貨，需要人員時常「補貨」。

在緊湊的協商環節，像是兩黨參議員近幾周為了預算和舉債持續交火，參議員可是十分認真看待糖果桌的補貨任務。

這張桌子目前所有人、賓州共和黨籍聯邦參議員圖米（Pat Toomey）告訴法新社：「我可以跟你保證，這張糖果桌現在、未來都會一直被塞得滿滿的。」

參議院員工搬來多箱糖果到賓州共和黨籍聯邦參議員圖米（Pat Toomey）的辦公室外，補充糖果桌供應。(Getty Images)

參議員們熱愛演說，尤其是自己上台發表演說，常會花上大把時間，即使是一個再簡單不過的議題投票，他們也可能耗上整夜時間。

在參議院擺上一張糖果桌，不是真得為了讓參議員在幾乎無止無盡的辯論中補充營養，而是因為參議院有近1/3議員年齡在70歲以上，他們的身體在三更半夜需要補充各式美食來保持活力。

在前總統川普2020年第一次彈劾審判期間，其中一個重要的優先任務就是把一大箱的糖果，經過參議院搬運到圖米的工作區。

圖米從2015年起就是糖果桌的擁有人，顯然他認為被信任交付這項重責大任，是賦予他的最神聖個人榮譽。

他興奮提及：「不過，由賓州參議員擁有這張糖果桌，似乎也是很自然的事情，畢竟我們（賓州）有領先全美，甚至全世界的糖果產業。」

圖米的理論其來有自：賓州有約200家糖果製造商，約有1萬名員工投入糖果業，製造商包括世界知名的賀喜公司（Hershey Co.）。

參議員通常不能收禮，但也有例外，有時他們會從家鄉收到一些低價產品，然後免費分發出去。

參議院糖果桌的傳統起源於1968年，當時坐在這個位置的加州共和黨籍參議員墨菲（George Murphy）曾是出色演員和舞者。喜歡討人歡心又嗜甜食的墨菲，在長時間的演說環節，常會邀請同僚分享糖果。

這項傳統為後來的座位擁有者保存下來，坐過這個位置的還包括昔日共和黨總統候選人、前亞利桑那州參議員馬侃（John McCain）。前總統柯林頓彈劾案期間，前賓州參議員桑托榮（Rick Santorum）曾坐在這裡。

論及糖果桌傳統，他去年接受美國全國公共電台（NPR）訪問時說：「在這麼長的作證時間裡，讓參議員保持清醒，其實非常重要。」

在華盛頓，即使對於糖果的過度享受也可能成為政治議題，為了和圖米打對台，民主黨也設立了自己的糖果桌。

民主黨籍參議員布克（Cory Booker）說：「我的桌子現在是糖果桌。沒錯，他（圖米）在共和黨那邊，我在民主黨這邊。」

新澤西州參議員布克，曾在川普彈劾案審判期間大方發放家鄉州生產的M&Ms巧克力。

布克表示，他也願意對圖米的糖果桌貢獻一點存貨。他笑說：「小小的良善舉動會讓世界轉動。」