布林肯訪墨西哥 警告海地移民偷渡美國不會成功

美國國務卿布林肯8日在墨西哥訪問時表示，海地移民的旅程十分危險，不會成功。（路透）

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）今天警告海地移民 ，他們無法成功抵達美國；墨西哥 外交部長感嘆說，許多海地人是懷抱錯誤的幻想，才踏上這段長途跋涉的旅程。

路透報導，布林肯今天訪問墨西哥，主要是為提出新的聯合安全計畫，並修補與墨國的盟邦關係。美墨關係在川普時代受損，但如今拜登政府益發仰賴墨西哥，當作阻止移民湧入的緩衝地。

布林肯在墨西哥首都墨西哥市的記者會被問到美國將如何確保人道對待移民時，他回答「這趟旅程十分危險，不會成功」。

布林肯說，穿越墨西哥的海地移民數量增加，其中許多是從他們起初安置的南美洲地點出發，為此，美國與墨西哥官員「保持密切聯繫」。德州西南部城市德利奧（Del Rio）的邊界營地最近幾週不斷擴大，一度有多達1萬4000名難民，主要是海地人。

美國之後將數以千計的海地人驅逐回國，但同時也允許部分人申請美國移民身分；墨西哥最近也開始出動班機將海地人送回國。

海地人因國家陷入暴力、貧窮與政治混亂而頻繁出逃，移民維權團體譴責將他們遣返回國的舉動。

聯合國難民事務高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天說：「遣返海地人不是正確的方法，這樣不人道。」 他又說，美國與墨西哥有時是在「未採取正當程序」下驅逐海地人。

站在布林肯旁身旁的墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）說，許多海地移民從南美洲跋涉來到墨西哥邊界，誤以為能輕易取得美國合法居留身分。

對於目前滯留墨西哥的數千名海地人，他說墨西哥將接納他們並提供庇護。

厄伯拉特說：「如果這1萬5000人來自海地，他們想工作、待在這裡，這對墨西哥而言沒有問題。」但他又說「工作並不好找。」