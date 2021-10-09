拜登簽法援助「哈瓦那症候群」患者 不稱現況為攻擊

德國警方8日表示，他們正在調查美國駐柏林大使館發生的數起哈瓦那症候群病例。圖為美國駐柏林大使館。（路透資料照片）

美國 派駐在全球的官員近年陸續通報出現不明疾病「哈瓦那症候群」，總統拜登 今天簽署「哈瓦那法案」（HAVANA Act），提供經濟援助與醫療保障給受害的政府人員。

獲得跨黨派支持的哈瓦那法案正式名稱為「協助遭神經攻擊美國受害者法案」（Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act），已由聯邦參眾兩院一致通過。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，部分受害者批評政府未善盡照顧之責，如今依據這項法案，美國政府必須加強對他們的醫療援助。

拜登表示：「我很高興將哈瓦那法案簽署成法，確保我們盡力為那些經歷異常健康事件的美國政府人員提供（支援）。」拜登在聲明中稱哈瓦那症候群（Havana syndrome）病例為「事件」而非「攻擊」，聯邦參議院情報委員會成員也是如此。

拜登還說：「處理這些事件是我任內政府的首要工作之一。」

2016年，美國駐古巴哈瓦那大使館 數十名外交官主訴出現這種疾病，症狀包括偏頭痛、噁心、記憶力減退和頭暈等，後來陸續有其他美國海外人員通報病例，逐漸引發關注。

德國警方今天表示，他們正在調查美國駐柏林大使館發生的數起哈瓦那症候群病例。據信全球有200名美國外交官、官員和眷屬罹患這種神秘疾病。

柏林警方在回應新聞雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）的報導時表示，他們自8月以來一直在調查「據稱是針對美國大使館職員的聲波武器攻擊」，但拒絕透露進一步資訊。

美國駐柏林大使館發言人不願就任何具體事件發表評論，僅說美國正對世界各地案件展開調查。