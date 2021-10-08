首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

美國 海軍情報局（ONI）評估去年底解放軍 海軍艦隊數量躍居全球第一後，海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手，翻轉了「解放軍海軍軍力落後美國」的長期印象。

根據新戰略指南，海軍臚列中國 、（軍隊）文化、氣候變遷與新冠肺炎等四項挑戰；其中，中華人民共和國造成的長期挑戰，對國防部而言最為重大。

海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示，中國海軍快速擴張其規模與軍力，成長為全球最大規模的艦隊，配合海警隊和海上民兵在灰色地帶競爭，「至少在這一世代以來，美國首度有了在海軍軍力上可與我們匹敵，且積極部署軍力以挑戰美國原則、夥伴關係與繁榮的戰略競爭對手」。

數十年來，解放軍海軍一向被認為遠遠落後美國海軍，但中國大陸首艘航空母艦於2016年開始執行戰鬥任務，以及大規模投資軍事現代化，改變外界對解放軍軍力的評估；中方大肆提高國防預算，今年增長幅度為6.8%，高出去年兩個百分點。

有線電視新聞網（CNN）今年3月根據ONI資料報導，解放軍海軍的軍艦數量至2020年底有360艘，已超越美國，成為全球最大艦隊，但整體戰力還是無法與美國匹敵；美國海軍共33萬人，解放軍海軍有25萬人，美國海軍軍艦的噸位和攻擊能力，及核動力潛艦數量均超越中方。

戴杜羅在新戰略指南說，除了中國，俄羅斯、伊朗和其他威權國家都透過灰色地帶侵略或脅迫，挑戰以規則為基礎的國際秩序，美國海軍將致力於在灰色地帶競爭，阻止侵略，並在衝突中占上風。

所謂灰色地帶行動，可理解為戰爭以外的所有可用手段；台灣國防安全研究院國防安全研究院副研究員舒孝煌舉例，灰色地帶行動可有程度分別，最高的核態勢（nuclear posture）、軍事威脅；中是大規模軍事演習、發出訊號、針對特定目標的小規模秘密行動；低則是最低限度目標的小規模秘密行動，不一定會造成戰爭，但可能是衝突前的準備行動。

戴杜羅表示，他的首要任務就是發展作戰和能力，強調嚇阻力量，並擴大對中華人民共和國的作戰優勢，確保艦隊和艦隊陸戰隊（Fleet Marine Forces）的組織、訓練、裝備與部署。

此外，戴杜羅表示，美軍將強化戰備，並投入創新與現代化，如人工智能、網路安全、無人操作平台、導向能量武器和超音速武器。

戴杜羅日前對海軍官校學生演講時說，「坦白講，我們的目標不是要和中國作戰」，而是「阻止他們的意圖，包括攻占台灣」；他也呼籲國會增撥250億美元經費，提升海軍戰力，以便「牽制中國」。

新戰略指南強調要保持美國海軍力量的優勢，卻未提及實際投資預算或台灣。