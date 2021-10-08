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患五期腎臟病婦未接種新冠疫苗 移植手術遭拒

患五期腎臟病婦未接種新冠疫苗 移植手術遭拒

記者顏伶如／綜合報導
科羅拉多州有一名婦人因為拒絕接種新冠疫苗，腎臟移植手術被取消。圖為新冠重症監護室，醫護人員在照顧新冠病患。(美聯社)
科羅拉多州有一名婦人因為拒絕接種新冠疫苗，腎臟移植手術被取消。圖為新冠重症監護室，醫護人員在照顧新冠病患。(美聯社)

美聯社報導，科羅拉多州56歲婦人蕾拉妮‧魯塔利(Leilani Lutali)患有第五期腎臟疾病(stage 5 kidney disease)，由於宗教信仰並未接種新冠疫苗，日前發現腎臟移植手術已遭醫院拒絕。

包括華盛頓州、佛蒙特州、麻州、阿拉巴馬州在內等地的醫療系統，都已規定接受器官移植手術者一定要接種新冠疫苗。克利里夫蘭診所(Cleveland Clinic)日前發表聲明表示，同意捐贈器官的民眾以及等候接受器官移植手術的民眾，都必須施打新冠疫苗。

在科技公司人事部門工作的魯塔利說，由於疫苗研發過程中涉及幹細胞，基於宗教信仰，向來反對。她說：「身為一名基督徒，我無法支持任何與墮胎有關的事情，對我來說，生命是神聖莊嚴的。」

她表示，醫院對於要求施打新冠疫苗的規定非常堅持，強調不打疫苗就拒絕安排手術，彷彿寧可讓她病死。患有第五期腎臟疾病的魯塔利，如果沒有接受腎臟移植手術，可能面臨生命危險。

魯塔利表示說，正在研究是否轉往德州或佛羅里達州醫院，可以不必打新冠疫苗就接受腎臟移植手術。她指出：「我希望能夠找到解決辦法，讓我可以在符合個人選擇的前提之下，繼續活命。」

總部位於科州奧羅拉(Aurora)的非營利醫療組織UCHealth發言人韋佛爾(Dan Weaver)指出，根據醫院規定，所有接受器官移植手術患者，都需要接種新冠疫苗，因為患者本身健康因素屬於染疫高風險族群，若感染新冠病毒住院率及死亡率都相對提高。

他說，沒有接種新冠疫苗的器官捐贈者，即使生前接受病毒檢測結果呈現陰性。還是有可能把新冠病毒傳染給接受移植手術的患者。

韋佛爾指出，多項研究顯示，接受器官移植手術的病患如果感染新冠病毒，死亡率約在20%以上。

疫苗 阿拉巴馬州 檢測

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