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美國9月就業續弱、工資續升 不致影響Fed退場計畫

編譯任中原／綜合報導
美國9月非農就業人口僅增加19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人。歐新社
美國9月非農就業人口僅增加19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人。歐新社

美國9月就業數據連續第二個月疲軟，非農就業人口僅增加19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人，且少於8月時的36.6萬人（俢正後數字），這也是新增就業人數連續第二個遠遜於預估。

最新數據凸顯勞工短缺導致經濟復甦力道減弱，且工資升幅偏高，推升通膨憂慮，因此仍不足以使聯準會（Fed）改變「退場」計畫。

就業報告各項主要數據如下：

1.今年7、8兩月就業人數合計上修16.9萬人，但並不以扭轉就業趨軟的頹勢。

2.9月民間部門就業增加31.7萬人，低於市場預估的45萬人，也不如8月的33.2萬人（俢正後數字）。其中，製造業小增2.6萬人，略高於市場預估，但仍低於8月3.1萬人（修正後數字），顯示製造業與服務業就業復甦均不理想。另外，地方政府就業人數劇減14.4萬人，也是就業數字不理想的主因之一。

3.上月平均時薪比8月提高0.6%，優於預估的0.4%，也高於8月時的0.4%（修正後）；年比則成長4.6%，符合預估，但高於8月的4.0%（修正後），顯示勞工短缺已迫使雇主持續提高薪資。平均每人每周工時為34.8小時，比市場預估及八月時的34.7小時略增。

4.失業率進一步降到4.8%，比8月的5.2%明顯下降，也低於預期的5.1%。

5.不過，9月勞動參與率比8月下降0.1個百分點，為61.6%，低於預估的61.8%，顯示失業率下降的部分原因，是勞工的求職意願下降，也顯示儘管政府停發加碼失業給付，勞工尚末積極重返職場。

6.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從8.8%進一步下降到8.5%，顯示全職勞工人數繼續增加。

經濟學者指出，勞動參與率下降，工資持續上升，顯示就業復甦偏弱主要是受到勞工供給短缺影響。因此就業情勢雖不理想，但還不足以使Fed改變現有的縮減購債計畫。

就業 勞工 工作

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