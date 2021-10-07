蘇利文稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談

美國國安顧問蘇利文(左)昨天在瑞士，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。(歐新社)

美國 國安顧問蘇利文 昨天在瑞士與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 會談，蘇利文今天說，這次會晤避免重現3月的惡言相向，未來需要多進行這類會談以防雙邊衝突。

不過蘇利文（Jake Sullivan）也說，他與楊潔篪針對台海議題有「強硬且直接的交談」。

蘇利文表示：「我們認為台灣是一個活躍的經濟體和民主政體、一個我們非常注意建立多方面深厚且持久關係的地方。」

路透社報導，蘇利文昨天在瑞士蘇黎世一家機場飯店與楊潔篪閉門會晤，這是兩人3月在阿拉斯加會談後首次面會。蘇利文說會談持續約6個鐘頭。

蘇利文身為美國總統拜登（Joe Biden）最高安全顧問，今天他與北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）官員開會之後，在布魯塞爾（Brussels）告訴記者，與楊潔篪的會談富有成效，且是雙方閉門解釋彼此不同觀點與意圖的實際機會。

蘇利文說，會談是「我們盡己所能創造條件，好負責任地處理（美中）激烈競爭、不落入衝突或對峙」的一種方法。

華府表示中國威脅以規則為基礎的全球秩序，北京則稱美國干預中國內部事務。

但美國檢方與華為財務長孟晚舟達成協議，讓孟晚舟得以返回中國，氣氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美國發出的逮捕狀，於加拿大被捕。

拜登與中國國家主席習近平原則上已同意年底前舉行視訊會議。

蘇利文說：「我對此事的基本底限是：激烈競爭下需要極力做外交，所以我們需要多一點、而非少一點會談。」