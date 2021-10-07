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蘇利文稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談

中央社布魯塞爾7日綜合外電報導
美國國安顧問蘇利文(左)昨天在瑞士，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。(歐新社)
美國國安顧問蘇利文(左)昨天在瑞士，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。(歐新社)

美國國安顧問蘇利文昨天在瑞士與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談，蘇利文今天說，這次會晤避免重現3月的惡言相向，未來需要多進行這類會談以防雙邊衝突。

不過蘇利文（Jake Sullivan）也說，他與楊潔篪針對台海議題有「強硬且直接的交談」。

蘇利文表示：「我們認為台灣是一個活躍的經濟體和民主政體、一個我們非常注意建立多方面深厚且持久關係的地方。」

路透社報導，蘇利文昨天在瑞士蘇黎世一家機場飯店與楊潔篪閉門會晤，這是兩人3月在阿拉斯加會談後首次面會。蘇利文說會談持續約6個鐘頭。

蘇利文身為美國總統拜登（Joe Biden）最高安全顧問，今天他與北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）官員開會之後，在布魯塞爾（Brussels）告訴記者，與楊潔篪的會談富有成效，且是雙方閉門解釋彼此不同觀點與意圖的實際機會。

蘇利文說，會談是「我們盡己所能創造條件，好負責任地處理（美中）激烈競爭、不落入衝突或對峙」的一種方法。

華府表示中國威脅以規則為基礎的全球秩序，北京則稱美國干預中國內部事務。

但美國檢方與華為財務長孟晚舟達成協議，讓孟晚舟得以返回中國，氣氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美國發出的逮捕狀，於加拿大被捕。

拜登與中國國家主席習近平原則上已同意年底前舉行視訊會議。

蘇利文說：「我對此事的基本底限是：激烈競爭下需要極力做外交，所以我們需要多一點、而非少一點會談。」

蘇利文 美國 楊潔篪

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