我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ:美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊一年

中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

參院達成舉債上限協議 12月須拆解3炸彈

編譯簡國帆／綜合外電
參議院共和黨與民主黨領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元。路透
參議院共和黨與民主黨領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元。路透

彭博資訊報導，參議院共和黨民主黨領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元，足以允許財政部在12月3日前都有錢可用，不會債務違約。美股三大指數8日早盤維持1.5%漲幅，道瓊工業指數漲逾500點。

民主黨籍的參院民主黨領袖舒默已和共和黨領袖麥康諾敲定協議，他說：「我們已經達成將舉債上限延長至12月初的協議。」參院一名幕僚稱，法定舉債上限將提高4,800億美元，從而讓財政部得以履行償債義務直至12月3日。不過，當天也是聯邦政府短期支出法案的到期日。

舒默說，他希望最快7日就能表決，但還是要推動一項程序動議，要到周末才能表決這項舉債上限措施，若100名參議員無異議通過，將能加速程序，但由於前總統川普反對這項協議，他對部分共和黨籍參議員也仍有影響力，可能導致一名以上的共和黨參議員投下反對票。

雖然這項協議避免美國立即的債務違約風險，卻也代表兩黨角力在今年底時會更加複雜，因為必須12月3日前同時處理舉債上限和財政懸崖的問題。

此外，民主黨人也將約略在同一時間於參眾兩院推動總統拜登的基建法案、和大規模稅務及支出計畫。但民主黨內部對這項經濟計畫的立場依然相當分歧，特別是溫和派議員仍擔心計畫的整體成本太大。

國會把舉債上限和財政懸崖綁在一起後，可望能以單一法案解決兩個問題，也就是以2022年財政協議回應共和黨希望提高國防支出的要求，同時又能包括整個會計年度的撥款法案。

拜登的經濟支出計畫又更複雜，因為民主黨內的溫和派和進步派必須先達成協議，而這可能會花費數周、甚至好幾個月的時間。

聯準會（Fed）主席提名人選之爭，也可能加劇民主黨內部的對立。現任主席鮑爾任期將於明年2月屆滿，他擁有廣泛的跨黨派支持，可望輕鬆續任，但進步派的參議員華倫反對鮑爾續任，認為鮑爾對銀行業的監管立場太寬鬆，也主張鮑爾必須為Fed官員的股票交易爭議負責。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

民主黨 共和黨 鮑爾

上一則

輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權

下一則

教育部大改公共服務學貸免除計畫 55萬人受益

延伸閱讀

白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑
解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持

解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持
拜登說的「台灣協議」 是拜習通話的密約？

拜登說的「台灣協議」 是拜習通話的密約？
外媒：台灣協議似指美一中政策 非中國一中原則

外媒：台灣協議似指美一中政策 非中國一中原則

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

2021-09-30 21:03
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01

超人氣

更多 >
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰
50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭
殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬
美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？