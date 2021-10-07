參院達成舉債上限協議 12月須拆解3炸彈

參議院共和黨與民主黨領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元。路透

彭博資訊報導，參議院共和黨 與民主黨 領袖已達成協議，將調高聯邦政府舉債上限4,800億美元，足以允許財政部在12月3日前都有錢可用，不會債務違約。美股三大指數8日早盤維持1.5%漲幅，道瓊工業指數漲逾500點。

民主黨籍的參院民主黨領袖舒默已和共和黨領袖麥康諾敲定協議，他說：「我們已經達成將舉債上限延長至12月初的協議。」參院一名幕僚稱，法定舉債上限將提高4,800億美元，從而讓財政部得以履行償債義務直至12月3日。不過，當天也是聯邦政府短期支出法案的到期日。

舒默說，他希望最快7日就能表決，但還是要推動一項程序動議，要到周末才能表決這項舉債上限措施，若100名參議員無異議通過，將能加速程序，但由於前總統川普反對這項協議，他對部分共和黨籍參議員也仍有影響力，可能導致一名以上的共和黨參議員投下反對票。

雖然這項協議避免美國立即的債務違約風險，卻也代表兩黨角力在今年底時會更加複雜，因為必須12月3日前同時處理舉債上限和財政懸崖的問題。

此外，民主黨人也將約略在同一時間於參眾兩院推動總統拜登的基建法案、和大規模稅務及支出計畫。但民主黨內部對這項經濟計畫的立場依然相當分歧，特別是溫和派議員仍擔心計畫的整體成本太大。

國會把舉債上限和財政懸崖綁在一起後，可望能以單一法案解決兩個問題，也就是以2022年財政協議回應共和黨希望提高國防支出的要求，同時又能包括整個會計年度的撥款法案。

拜登的經濟支出計畫又更複雜，因為民主黨內的溫和派和進步派必須先達成協議，而這可能會花費數周、甚至好幾個月的時間。

聯準會（Fed）主席提名人選之爭，也可能加劇民主黨內部的對立。現任主席鮑爾 任期將於明年2月屆滿，他擁有廣泛的跨黨派支持，可望輕鬆續任，但進步派的參議員華倫反對鮑爾續任，認為鮑爾對銀行業的監管立場太寬鬆，也主張鮑爾必須為Fed官員的股票交易爭議負責。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點