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CDC：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權

中央社華盛頓7日綜合外電報導
美國藥廠輝瑞（Pfizer）今天宣布，已正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。美聯社
美國藥廠輝瑞（Pfizer）今天宣布，已正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。美聯社

美國藥廠輝瑞（Pfizer）今天宣布，已正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。

法新社報導，在Delta變異株掀起的最新一波COVID-19疫情中，兒童感染人數增多。因此若要讓學生持續到校上課並終止疫情，兒童能夠接種疫苗被視為重要一步。

為此，輝瑞與疫苗合作夥伴德國BioNTech公司9月底開始將相關數據呈報美國食藥局。美國食藥局上週表示，已安排專家委員會26日開會檢視資料，再決定是否給予授權。

輝瑞今天在推特（Twitter）發文表示，他們和BNT已「正式遞交對5至12歲以下兒童接種我們COVID-19疫苗的緊急使用授權申請」，並「致力於與美國食藥局合作，終極目標是協助兒童免於受到這個嚴重公共衛生威脅的傷害」。

路透社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天說，一旦聯邦衛生監管當局批准，對兒童接種輝瑞疫苗11月就可上路。

輝瑞宣布消息後，齊安茲告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我想我們大家都同意，讓5至11歲兒童能夠接種一支安全有效的疫苗，確實是我們對抗疫情的重要下一步。」

美國 疫苗 輝瑞

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