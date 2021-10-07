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評論韓裔法官高蘭惠種族特質 葛拉斯理挨批發言不當

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)爆發失言風波。美聯社
共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)爆發失言風波。美聯社

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)爆發失言風波。加州北區美國聯邦法院韓裔法官高蘭惠(Lucy Koh)獲拜登總統提名出任美國聯邦第九巡迴上訴法院法官，6日在參院司法委員會任命聽證會上，葛拉斯理對高蘭惠說韓國人有著「認真勤奮的工作精神」，「擅長無中生有」。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，「國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus，CAPAC)主席、民主黨籍加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)說，葛拉斯理發言內容有失妥當，而且帶有傷害。

趙美心接受哈芬登郵報訪問時說：「即使自認為發言內容是基於讚美，但把某種特點定義成整個族裔社群的個性特質，就是偏見。」她說，把整個族裔的民眾通通以某種特質界定，將衍生不公平對待的後果，單一個人將因為別人的所作所為而遭究責。與其他用來煽動暴力的種族歧視用詞相比，這種狀況可能略有不同，但卻同樣帶來傷害。」

53歲的高蘭惠出生於華府特區，她的母親1946年從北韓逃出。高蘭惠在6日的提名聽證會上談到母親當年的脫北經歷，也提到1970年代在密西西比州成長時，親眼目睹的窮苦環境。

如果任命案通過，高蘭惠經成為美國聯邦上訴法院第一位韓裔法官。她從2010年起擔任加州北區美國聯邦法院法官。

88歲的葛拉斯理6日在聽證會上對高蘭惠指出，曾聽嫁進門已45年的韓裔兒媳婦說過，韓國人有著「認真勤奮的工作精神」(a hard work ethic)，「擅長無中生有」(can make a lot out of nothing)。

他對高蘭惠說：「所以，我對妳以及你們人民表示祝賀之意。」高蘭惠則回答：「謝謝您。」

葛拉斯理發言人弗伊(Taylor Foy)對哈芬登郵報表示，葛拉斯理的發言純粹是基於恭維，並無冒犯任何人的意圖。

弗伊表示，參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)在聽證會上請高蘭惠分享具有啟發意義人生經驗，談談她的家庭移民美國的歷程，因此葛拉斯理也跟著分享了他曾經獲得韓裔媳婦的啟發。

高蘭惠在聽證會上說，母親是在年僅10歲時，隨著叔公們一起逃離北韓。她說，北緯38度線在母親逃離之前一年已經建立，但有許多無人看守的漏洞，因此當年才10歲的母親跟著叔公們花了兩周，從北韓一路走到南韓，獲得自由。

美國 韓裔 加州

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