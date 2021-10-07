我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

臉書大當機問題因居家上班加劇？要員工明年返回辦公室

CDC最新報告：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

記者顏伶如／綜合報導
CDC一項報告指出，因為疫情而失去至少一名至親的兒童，如今人數估計已增加到17萬5000人。圖為紐約布魯克林，家長帶孩子到學校。(美聯社)
CDC一項報告指出，因為疫情而失去至少一名至親的兒童，如今人數估計已增加到17萬5000人。圖為紐約布魯克林，家長帶孩子到學校。(美聯社)

「小兒科期刊」(Pediatrics)7日刊登美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新研究報告指出，全美有14萬餘名兒童自從新冠疫情爆發之後，面臨家長或負責照料生活起居的照顧者感染新冠病毒死亡的傷痛，其中絕大多數孩童為少數族裔。

這項研究是以2020年4月至2021年6月之間的疫情追蹤統計數據為研究範圍。研究結果顯示，新冠疫情雖然對成年民眾工作與生活造成巨大衝擊，但許多孩童則因為父母或監護人染疫身亡，心靈嚴重受創。

研究報告指出，因為疫情而面臨生離死別打擊的兒童，絕大多數為少數族裔出身。

自從2020年4月以來，研究統計顯示，全美國每500名兒童當中，就有1名兒童失去平常負責照顧他們日常生活起居的父親、母親、祖父母或外公外婆。在這些兒童當中，平均每10人就有7人為非洲裔、西語裔或美洲原住民

主持這項研究的疾管中心流行病學家蘇珊‧希爾利斯(Susan Hillis)指出，研究結果意味著平均每4個染疫死亡案例裡，就有1名兒童因此失去平常照顧他們生活起居，肩負教養任務並給予關愛、安全感與滿足生活需求的父親、母親或祖父母、外公外婆。

希爾利斯指出，因為疫情而失去至少一名至親的兒童，如今人數估計已增加到17萬5000人。她說，只要美國染疫死亡案例持續走高，人數也將隨之增加。

她表示，兒童失去致親的問題需要政府機關盡快採取行動，為這些孩子找到安全且充滿關愛的環境，讓他們日常生活需求獲得滿足，獲得照料。

若以地區畫分，研究顯示，位於美國南部邊境州西語裔兒童，以及美國東南部幾州的非洲裔兒童，以及分布於其他州部落地區的美洲原住民及阿拉斯加原住民兒童，是疫情期間面臨致親染疫死亡打擊最沉重的族群。

希爾利斯說，研究期間遇到一名名叫凱蒂(Katie)的16歲少女，少女的父親因為感染新冠病毒而過世。希爾利斯指出，凱蒂對研究人員說：「我們國家裡感染新冠病毒的人，絕大多數後來都康復了，但我爸爸並沒有。我則是永遠也不可能變好。」

凱蒂說：「我爸爸不可能陪我參加畢業舞會了，或在畢業舞會之前跟我合影留念，他沒機會送我出嫁，我這輩子裡所有人生大事，他將永遠缺席。我希望大家了解並認知這一點，看清事實，並且對像我一樣的人伸出援手。」

疫情 美國 原住民

上一則

會有第四輪紓困支票？分析師：別抱希望

延伸閱讀

全美單日確診10.1萬 病歿、重症雙降 專家：未脫險境

全美單日確診10.1萬 病歿、重症雙降 專家：未脫險境
全美單日確診10.1萬例 病歿、重症數明顯減少

全美單日確診10.1萬例 病歿、重症數明顯減少
新疆3天內5人染疫 遊客大雪中滯留 靠泡麵充饑

新疆3天內5人染疫 遊客大雪中滯留 靠泡麵充饑
俄國Delta疫情延燒 單日逾900人病故創新高

俄國Delta疫情延燒 單日逾900人病故創新高

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

2021-09-30 21:03
家用暖氣主要燃料天然氣近一年價格飆漲180%以上，創2014年2月以來最高紀錄。（Getty Images）

今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

2021-09-29 19:44
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文
會有第四輪紓困現金支票嗎？華爾街分析師：別抱希望

會有第四輪紓困現金支票嗎？華爾街分析師：別抱希望