CDC最新報告：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

CDC一項報告指出，因為疫情而失去至少一名至親的兒童，如今人數估計已增加到17萬5000人。圖為紐約布魯克林，家長帶孩子到學校。(美聯社)

「小兒科期刊」(Pediatrics)7日刊登美國 疾病管制暨預防中心(CDC)最新研究報告指出，全美有14萬餘名兒童自從新冠疫情 爆發之後，面臨家長或負責照料生活起居的照顧者感染新冠病毒死亡的傷痛，其中絕大多數孩童為少數族裔。

這項研究是以2020年4月至2021年6月之間的疫情追蹤統計數據為研究範圍。研究結果顯示，新冠疫情雖然對成年民眾工作與生活造成巨大衝擊，但許多孩童則因為父母或監護人染疫身亡，心靈嚴重受創。

研究報告指出，因為疫情而面臨生離死別打擊的兒童，絕大多數為少數族裔出身。

自從2020年4月以來，研究統計顯示，全美國每500名兒童當中，就有1名兒童失去平常負責照顧他們日常生活起居的父親、母親、祖父母或外公外婆。在這些兒童當中，平均每10人就有7人為非洲裔、西語裔或美洲原住民 。

主持這項研究的疾管中心流行病學家蘇珊‧希爾利斯(Susan Hillis)指出，研究結果意味著平均每4個染疫死亡案例裡，就有1名兒童因此失去平常照顧他們生活起居，肩負教養任務並給予關愛、安全感與滿足生活需求的父親、母親或祖父母、外公外婆。

希爾利斯指出，因為疫情而失去至少一名至親的兒童，如今人數估計已增加到17萬5000人。她說，只要美國染疫死亡案例持續走高，人數也將隨之增加。

她表示，兒童失去致親的問題需要政府機關盡快採取行動，為這些孩子找到安全且充滿關愛的環境，讓他們日常生活需求獲得滿足，獲得照料。

若以地區畫分，研究顯示，位於美國南部邊境州西語裔兒童，以及美國東南部幾州的非洲裔兒童，以及分布於其他州部落地區的美洲原住民及阿拉斯加原住民兒童，是疫情期間面臨致親染疫死亡打擊最沉重的族群。

希爾利斯說，研究期間遇到一名名叫凱蒂(Katie)的16歲少女，少女的父親因為感染新冠病毒而過世。希爾利斯指出，凱蒂對研究人員說：「我們國家裡感染新冠病毒的人，絕大多數後來都康復了，但我爸爸並沒有。我則是永遠也不可能變好。」

凱蒂說：「我爸爸不可能陪我參加畢業舞會了，或在畢業舞會之前跟我合影留念，他沒機會送我出嫁，我這輩子裡所有人生大事，他將永遠缺席。我希望大家了解並認知這一點，看清事實，並且對像我一樣的人伸出援手。」