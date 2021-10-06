美擁3750枚核彈 冷戰來最低庫存

美國國務院5日公布核彈頭庫存量，是四年來首度發布。圖為2014年北達科他州米諾特空軍基地的核彈頭。（美聯社）

美國 國務院5日公布美國核彈 頭庫存量，是前總統川普禁止公布這項數據後，美國4年來首度公布核彈頭數量。法新社報導，截至2020年9月30日，美軍擁有3,750枚現役與非現役核彈頭，比前1年少55枚，比2017年同個時期少72枚。

1967年美蘇冷戰高峰期，美國核彈頭庫存量一度達到3萬1255枚，5日公布的數據是自那時以來最低。

美國國務院公布核彈頭數據，正逢拜登政府試著重啟美俄限武談判，這項談判於川普任內停擺。美國國務院在聲明中表示：「提高各國核彈頭庫存量的透明度，對禁止核武擴散與裁軍努力至關重要。」

川普執政期間先宣布美國退出伊朗核協議，再廢除與俄羅斯 之間的中程核武條約。他也沒有延長今年2月5日到期的「新戰略武器裁減條約」，導致美俄之間唯一的主要武器管制條約瀕臨瓦解邊緣。

新戰略武器裁減條約限制美俄可部署的戰略核子彈頭數量在1,550枚，不延長條約恐導致美俄雙方一改近來縮減境內核子彈頭庫存的作法。

川普當時的理由是，應該要有一項新條約，將中國納入。中國擁有的核彈頭數量遠不及美國和俄羅斯。

拜登今年1月20日上任後，立即採取行動將新戰略武器裁減條約再延長5年，俄羅斯總統普亭也旋即跟進。

俄羅斯與美國外交官員上周在瑞士日內瓦召開閉門會議，討論新戰略武器裁減條約的後續協議及常規武器控制。

美國官員稱會談「富有成效」，雙方都認為，光是召開會談就具有正面意義。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所今年1月統計，包含退役核彈頭在內，美國擁有5,550枚核彈頭、俄羅斯6255枚、中國350枚、英國225枚、法國290枚。美國國務院的數據沒有涵蓋退役核彈頭。另外，印度、巴基斯坦、以色列與北韓共有約460枚核彈頭。