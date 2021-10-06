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美國自然歷史博物館老羅斯福像 遭人噴漆破壞

記者顏嘉瑩／紐約報導
美國自然歷史博物館前的老羅斯福總統雕像，於6日遭人噴漆破壞。(本報檔案照)
美國自然歷史博物館前的老羅斯福總統雕像，於6日遭人噴漆破壞。(本報檔案照)

紐約市警6日表示，放置在曼哈頓上西區，美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)前的老羅斯福總統雕像，於前一日午夜時候，遭人潑上紅色油漆破壞；據警方描述，目前已鎖定分別為黑色衣服以及亮綠色交通背心的女性和男性嫌犯。

警方表示，兩名嫌犯在午夜時拿著紅色噴漆破壞雕像，直至6日早上仍可看到油漆從雕像底部滴落，目前正在尋找嫌疑人。

該座雕像名為西奧多·羅斯福騎馬雕像(Equestrian Statue of Theodore Roosevelt)，身後站著一名印地安勇士和一名非洲裔男子；雕像從1940年起就佇立在美國自然歷史博物館門口，展現的是他早年與印地安部落和非洲裔並肩作戰的經歷，由美國雕塑家James Earle Fraser創作。

由於雕像中，老羅斯福身旁站著一名非洲裔奴僕，在「黑人的命也是命」運動中，被批評者指，該雕像描述的作為白人的西奧多·羅斯福總統騎著高頭大馬在前，印地安人和非洲裔跟隨在後，展現的是非洲裔和印地安人被征服者及劣勢種族的形象，認為政治立場不正確應拆除。

雖然有不少團體遊行希望保存雕像，但當時市長白思豪(Bill de Blasio)同意了拆除的決定，不過至今雕像的去留仍未可知。

警方表示，知情民眾可向警方提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

美國 博物館 紐約市

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