前白宮發言人葛瑞珊：庫許納自我定位為「影子總統」

前白宮發言人葛瑞珊表示,庫許納(左)與伊凡卡(右)的各種言行舉止,都把自己定位成「影子總統與第一夫人」。美聯社

剛出版爆料新書的前白宮發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham)5日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說,前白宮資深顧問、川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)與川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)自我定位為「影子總統與第一夫人」(shadow president and first lady)。葛瑞珊說,川普執政期間,庫許納在白宮得以恣意妄為,從來不受監督,也不曾面臨挑戰,只因為他是川普的女婿。

葛瑞珊新書「現在我來回答問題:我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House),由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行,已於5日推出。葛瑞珊在書中以有「妖僧」之稱的俄羅斯傳奇人物拉斯普丁(Grigori Rasputin)形容庫許納,稱呼庫許納為「穿著合身西裝的拉斯普丁」。

為了宣傳新書接受訪問的葛瑞珊說,川普執政期間,庫許納連與毫無關係的事務都要插手過問,「就連他根本毫無經驗的領域也都要管,還聲稱他可以幫忙解救問題,但不久之後卻跑走了」。

她表示,庫許納「極度陶醉於權勢」,每當有衝突危機發生時,卻跟伊凡卡相偕渡假,從工作崗位消失,庫許納在白宮期間給人留下的印象其實並不好。

她指出,庫許納與伊凡卡兩人都相當聰明,但伊凡卡尤其精明過人,是這對夫妻檔「影子總統」身份的幕後主使。她表示,庫許納與伊凡卡的各種言行舉止,都把自己定位成「影子總統與第一夫人」。

葛瑞珊說,跟庫許納共事「非常不容易」,因為庫許納想做什麼就做什麼,從來不必受到監督,也沒有人敢違背庫許納。