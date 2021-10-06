白宮將宣布10億元採購新冠病毒居家快篩試劑

白宮官員指出，拜登政府同時也將增加免費新冠病毒檢測服務，為民眾提供免費病毒檢測的地點，將比目前規畫多出一倍。圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

包括紐約時報、華盛頓郵報等媒體6日上午報導，白宮 即將宣布以1億元採購新冠病毒居家快篩試劑。白宮官員及政府資高層官員透露，如此大手筆採購將讓美國 市面上民眾得以使用的居家快篩組，到今年12月時數量成為目前的四倍。

白宮官員指出，拜登政府同時也將增加免費新冠病毒檢測 服務，為民眾提供免費病毒檢測的地點，將比目前規畫多出一倍。官員指出，拜登總統先前承諾，聯邦政府將擴大在各地藥局為民眾提供免費病毒檢測，接下來服務據點將擴大到有2萬間地方藥局參加。

華盛頓郵報分析，新冠疫情發生後，美國與歐洲、亞洲國家比較起來，全面普篩明顯落後。最近幾個月裡，許多美國民眾則紛紛反應，預約接受病毒檢測或購買居家快篩組時，經常遭遇困難。

美國食品及藥物管理局(FDA)4日宣布，將批准艾康實驗室(Acon Laboratories)研發的抗原檢測試劑銷售。白宮官員指出，艾康檢測組推出之後，美國市面上的居家快篩試劑數量，到了今年11月初可望成為目前的三倍。

白宮官員指出，接下來的目標是，希望從現在起到12月之前，每個月市面上都能有2億組居家快篩試劑供民眾使用，並且讓居家快篩組的價格變得更為低廉。