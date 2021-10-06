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阿州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

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阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

具有192年歷史的阿拉巴馬州蒙哥馬利市(Montgomery)地標性建築：第一浸信會教堂(First Baptist Church)，9月29日夜晚遭人縱火，內部一些設施遭燒毀，包括蒙市消防局在內的執法機關依據教堂內部監視器錄像紀錄追蹤涉案人，已將來自中國留學生嚴曉琴(音譯，Xiaoqin Yan)逮捕，現已收押在蒙市拘留所，等候進一步調查。

敎堂緃火嫌犯嚴曉琴。(蒙郡拘留所提供)
敎堂緃火嫌犯嚴曉琴。(蒙郡拘留所提供)

據了解，嫌犯這次在第一浸信會犯案，共有四個現場，其中包括教堂主堂和辦公室等，主堂地毯由於使用防火材料製作，火勢無法充分燃燒擴大，主堂才能免於毀滅性災難，但一些敎會辦公室或接待場所則幾乎全毀，由於火災造成教堂內大量煙霧瀰漫和氣味，目前無法估計何時才能完全修復，損失金額估計在2萬5000元左右。

法院資料顯示，嫌犯嚴曉琴今年27歲，住址登記在阿州奧本市(Auburn)，目前保釋金定為3萬元。由於嫌犯持有來自中國的留學生簽證，蒙哥馬利郡地區檢察官貝利(Daryl Bailey)日前除將其留學生簽證取消外，並請求將保釋金提高，以防止嫌犯棄保潛逃。目前執法機關對於嫌犯犯罪動機和手法還在偵辦中，近期內應有進一步消息。

居住在蒙市的一些華人表示，以前在華人社區活動中均見過或認識嫌犯，在交往中並感覺不出來她有任何縱火犯罪的理由，目前靜待有關單位調查結果出爐。

具有192年歷史的阿拉巴馬州蒙哥馬利市第一浸信會教堂，日前遭人縱火。(取自教堂臉...
具有192年歷史的阿拉巴馬州蒙哥馬利市第一浸信會教堂，日前遭人縱火。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

學生簽證 留學生 中國

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