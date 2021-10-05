庫克發文緬懷離世十年的喬布斯「沒有一天不想他」

蘋果現任執行長庫克（右）和蘋果已故創辦人賈伯斯（左）在2010年7月16日，於蘋果總部同台出席記者會的檔案照片。（路透）

美國 時間10月5日是蘋果 創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世十周年的日子，蘋果執行長庫克 寫了一封個人紀念文來悼念這位科技大師，並在5日當天和員工分享。

彭博資訊取得的資料顯示，庫克在備忘錄中表示，當天是紀念喬布斯一生與彰顯他傳奇的時刻。喬布斯是在2011年因長期罹患胰臟癌而過世，享年56歲。

庫克通常會在公司內部信函中來紀念喬布斯的重要時刻，提醒員工喬布斯不但對蘋果產生重大影響，也對科技產業和世界影響深遠。除了10月5日的逝世紀念日外，庫克也定期在2月24日的喬布斯誕辰於推特貼文表達紀念。

以下為庫克5日分享在員工備忘錄的紀念文：

團隊：

今天是史蒂夫逝世10周年的日子。這是紀念他的一生並彰顯他所留下超凡傳奇的時刻。

史蒂夫相信「懷有熱情的人能讓世界變得更美好」。這就是激發他創造蘋果的哲學。而這今日已內化在我們身上。

史蒂夫有很多優點：才華洋溢、風趣且睿智，是位丈夫、一位父親、是個朋友，當然，還有遠見。他挑戰我們不要以現有方式看世界，而是看世界能成為什麼樣子。他幫助包括我在內的許多人，見到我們自己有同樣的潛力。我沒有一天是不想起他的。

今年，和許多往年一樣，我們因而想起我們的產品對這世界的深遠影響。我也對於我們花了時間創造出能夠連結人們、啟發他們以不同方式思考、讓他們能在天地間產生影響的創新工具感到幸運。這是史蒂夫送給我們的多項禮物之一。

我希望史蒂夫能在這裡，看到他的精神存活在所有你們奇妙的成就中。但最重要的是，我希望他能看到你們接下來要做的事。史蒂夫曾說過，他感到最驕傲的成就，是那些尚未出現的成就。他每天都在想像一個無人能見到的未來，同時持續致力於實現他的願景。

史蒂夫是位非凡的人，但他教會了我們所有人如何翱翔。我想念他，我將永遠懷念他。

提姆