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勁球天價彩金帶動最近一波樂透瘋 成癮問題值得關注

記者顏伶如／綜合報導
頭獎彩金高達7億的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，一人獨得的中獎彩票是在加州賣出。美聯社
頭獎彩金高達7億的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，一人獨得的中獎彩票是在加州賣出。美聯社

頭獎彩金高達7億的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，一人獨得的中獎彩票是在加州賣出。這期勁球開獎前夕，不少消費者紛紛購買彩票試手氣。財經網站「市場觀察」(MarketWatch)報導，一名54歲男子由於出現樂透成癮症，這些年來為了買樂透彩票，總共砸下100萬元，成為頭彩得主的夢想卻從未實現。

報導指出，住在康州的54歲男子奧斯蒙德(Adam Osmond)，由於沉迷各種樂透及刮刮樂(scratch-offs)遊戲，總共浪費了100萬元之後終於在10多年前覺悟，金盆洗手，不再入場玩樂透。

身為兩家加油站老闆的他說，樂透成癮症讓他事業、家庭破碎，也失去正常生活。

奧斯蒙德受訪時說，有些人會形容人生跌落谷底，「而我所跌落的是最慘痛的谷底」。他也因為樂透成癮症尋求醫師治療。如今奧斯蒙德在康州州政府住房廳擔任會計師，閒暇時參加馬拉松比賽或其他運動競賽。

專家指出，隨著各州政府主辦的樂透遊戲變得越來越受歡迎，沉迷樂透活動的民眾也逐漸增加，每當累積彩金出現巨額天價時，沉迷樂透狀況就明顯惡化。加上媒體大量報導，讓不少民眾以為樂透是好玩、安全的休閒娛樂，更上某些民眾身陷其中，無法自拔。

事實上，成為樂透頭彩得主的機率只有2億9220萬分之一，比遭到蜂螫致死的機會更低。

「博弈問題全國委員會」(National Council on Problem Gambling)指出，全美約有200萬民眾對博奕重度成癮，另外有400萬至600萬人則中度或輕微成癮。

「博弈問題全國委員會」執行主任懷特(Keith Whyte)分析，最近一波天價彩金引發的樂透熱潮，可能讓某些正在設法脫離樂透成癮症困擾的民眾狀況復發。他說，樂透熱潮是具有破壞性的一股力量，「它讓賭博變得正常化」。

索馬利亞出生的奧斯蒙德，35年前移民美國，並在美國就讀大學。他說，長期花一、兩元固定買樂透，但自從投入加油站事業之後，購買樂透變得迅速方便，成癮問題因此衍生。

他說，15年年前得了5萬彩金之後變得更加沉迷，5萬彩金後來通通用來繼續購買樂透，但都沒有中獎。

奧斯蒙德說，生活窮苦的民眾對於樂透尤其熱愛，因為樂透彩票是窮人買得起的。他說，很幸運終於從成癮的惡性循環當中解脫，「因為每次中獎希望落空，總是還會花錢繼續玩，想把錢贏回來」。

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