摩根大通員工若沒打新冠疫苗 不准出差、調漲醫保費用

摩根大通銀行沒有接種新冠疫苗的員工，接下來將面臨一連串管控措施，包括每兩周定期接受新冠病毒檢測、醫療保險費用調漲，以及不准出差。(美聯社)

華盛頓郵報報導，根據摩根大通銀行(JPMorgan Chase)最新發布給旗下員工的一份備忘錄，沒有接種新冠疫苗 的員工接下來將面臨一連串管控措施，包括每兩周定期接受新冠病毒檢測 、醫療保險 費用調漲，以及不准出差。

報導指出，摩根大通銀行在備忘錄中對員工指出，沒有接種新冠疫苗的員工，以及不願透露新冠疫苗接種進度的員工，接下來都將不允許公務出差，只准參加個人負責市場區域的內部員工會議。

備忘錄中指出，未打疫苗員工將禁止參加與客戶、廠商之間的所有面對面會議以及「任何形式的面對面互動」。

備忘錄寫道：「越來越多客戶要求我們，必須確保各種會議只能讓已施打疫苗的員工參與。」

根據摩根大通銀行規定，未打疫苗員工接下來將每兩周固定接受病毒檢測，而且必須承擔病毒檢測的某些花費，透過薪資預扣繳交的醫療保險費用也將調漲。

不過，摩根大通銀行並未規定現有員工必須出示疫苗接種證明，才能保住工作。華盛頓郵報分析，摩根大通新規可能讓未打疫苗員工面臨尷尬，某些員工可能因此終於願意打疫苗。

備忘錄中寫道：「我們了解並不是所有人都同意我們的想法或手段。我們完全尊重個人選擇，但我們相信我們有責任以公司角度採取行動，最重要的必須為了全體員工與員工家庭健康及安全設想。」