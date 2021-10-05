華郵：企業等待拜登疫苗接種規定細則 共和黨則唱反調

拜登政府本周將宣布新冠疫苗職場強制接種規定細節辦法，將影響全美8000萬民眾。(美聯社)

拜登 政府本周將宣布新冠疫苗 職場強制接種規定細節辦法，制度上路後將影響全美8000萬民眾。具體實施細則正由勞工部研擬。華盛頓郵報報導，許多企業團體對於白宮以積極手段防疫表示支持，但過去幾周以來卻紛紛反應，希望了解更多內容，例如接種規定適用對象為何、病毒檢測成本由誰埋單等，部分工商組織則建議新規上路時能有至少90天緩衝期；疫苗接種規定最大反對聲浪則來自共和黨 陣營，至少24個共和黨執政州磨刀霍霍，打算透過司法途徑挑戰新規。

華盛頓郵報分析，共和黨執政州準備透過訴訟挑戰拜登政府的新冠疫苗職場強制接種規定，接下來勢必出現一場聯邦政府與地方政府的角力戰，勝負結果將決定新規命運下場。

根據白宮擬定新規，員工逾百名的雇主將須強制要求旗下人員施打新冠疫苗，或為員工定期安排新冠病毒檢測。報導指出，主管機關高層官員小心慎重，期盼確保新規條文鞏固嚴實，不少企業及某些地方政府表態願意全力配合疫苗接種規定，也讓主管官員感到欣慰。

不過，共和黨陣營的阻撓，恐未疫苗接種規定帶來波折。共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州州長麥克馬斯特(Henry McMaster)都已揚言要對抗到底。

共和黨籍亞歷桑納州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)則已經對拜登政府的疫苗接種規定提告，包括密蘇里州在內的其他州，則考慮循司法管道向法院爭取不必遵循疫苗接種新規的豁免權。

華盛頓郵報指出，共和黨陣營反對職場疫苗接種規定的訴訟，將讓目前某些州政府因為推出疫苗接種規定而挨告的官司大戰變得更加熱鬧，例如明尼蘇達州、紐約州、德州、密西根州、肯塔基州、俄亥俄州等地。

包括四名美國空軍軍官、一名特勤局幹員在內的原告，今年9月底向聯邦法院聯合提告，要求法院對聯邦政府員工及所有美軍都必須強制接種新冠疫苗的規定下達禁止令。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)政府事務部主任茱蒂‧康提(Judy Conti)分析：「最大規模的反對聲浪將是以政治動機為出發點的，同時還有極右派的反對戴口罩人士、反對疫苗人士助陣。」

康提指出：「我的預測是，企業界的反對聲音將會較少，而且有合理根據，企業團體將不會把訴求重點放在個人自由，而是把焦點放在新規實施的具體流程及雇主面臨的困難，以確保雇主不至於負擔過重。比較引人側目的反對聲浪主要還是將來自極右派陣營。」