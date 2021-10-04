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臉書「大到不能倒」？最壞時機的全集團總癱瘓

臉書大當機 用戶湧推特吐苦水 名人貼「迷因圖」挖苦　

編譯林梅婕／綜合4日電
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機， 臉書使用者重批臉書，在Twitter上極盡挖苦之能事，顯示小查正滿頭大汗的修補機電。（取自推特）
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機， 臉書使用者重批臉書，在Twitter上極盡挖苦之能事，顯示小查正滿頭大汗的修補機電。（取自推特）

社群媒體臉書(Facebook)、Instagram和WhatsApp一連串大當機後，大批網友蜂湧流入推特(Twitter)，對手平台「推特」官方網站更趁機挖苦臉書，在自家平台上寫道：「所有的人，大家好」(Hello literally everyone)；網友們也開始發揮創意，在推特上製作許多挖苦臉書的迷因圖，就連好萊塢明星和名人也紛紛加入。

推特這則官方貼文也獲得數百萬網友按讚和轉發，其他網友則是忙於製作迷因圖；其中一名網友貼出一張工人正在修理變電箱的照片，並將臉書執行長查克柏格(Ｍark Zuckerberg)笑容可掬的表情貼在這名工人臉上，內文寫道：「馬克‧查克柏格正在修理WhatsApp、Instagram和臉書。」

其他有趣的迷因還包括皮克斯動畫英雄角色「超能先生」(Mr Incredible)的經典台詞「表演時間到了」，搭配內文寫著：「當所有社群媒體當機時，推特這麼說...」；另外一則迷因是喜劇經典角色「豆豆先生」(Mr Bean)，他的身邊坐著一位從頭到腳包滿繃帶的傷患，網友們將豆豆先生貼上推特的標籤，一旁的傷患則是貼滿臉書和其他當機的平台。

好萊塢明星和歌手也加入這場迷因遊戲，鄉村音樂歌手桃莉巴頓(Dolly Parton)分享了一張自己的GIF動圖，是她快步且豪邁地打開髮廊大門的畫面，內文寫著：「大當機後每個人登入推特的樣子。」

女星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)也引用自己的電影畫面，她本人吶喊著「謝謝你」的GIF動圖，逗趣地感謝推特沒有當機。

推特 臉書 社群媒體

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