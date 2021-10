臉書大當機 用戶湧推特吐苦水 名人貼「迷因圖」挖苦　

社群媒體臉書 (Facebook)、Instagram和WhatsApp一連串大當機後,大批網友蜂湧流入推特 (Twitter),對手平台「推特」官方網站更趁機挖苦臉書,在自家平台上寫道:「所有的人,大家好」(Hello literally everyone);網友們也開始發揮創意,在推特上製作許多挖苦臉書的迷因圖,就連好萊塢明星和名人也紛紛加入。

推特這則官方貼文也獲得數百萬網友按讚和轉發,其他網友則是忙於製作迷因圖;其中一名網友貼出一張工人正在修理變電箱的照片,並將臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)笑容可掬的表情貼在這名工人臉上,內文寫道:「馬克‧查克柏格正在修理WhatsApp、Instagram和臉書。」

其他有趣的迷因還包括皮克斯動畫英雄角色「超能先生」(Mr Incredible)的經典台詞「表演時間到了」,搭配內文寫著:「當所有社群媒體當機時,推特這麼說...」;另外一則迷因是喜劇經典角色「豆豆先生」(Mr Bean),他的身邊坐著一位從頭到腳包滿繃帶的傷患,網友們將豆豆先生貼上推特的標籤,一旁的傷患則是貼滿臉書和其他當機的平台。

好萊塢明星和歌手也加入這場迷因遊戲,鄉村音樂歌手桃莉巴頓(Dolly Parton)分享了一張自己的GIF動圖,是她快步且豪邁地打開髮廊大門的畫面,內文寫著:「大當機後每個人登入推特的樣子。」

Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo