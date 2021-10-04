疑內部人為所致？臉書集團大當機 查克柏格公開致歉

社群平台臉書及其旗下Instagram和通訊軟體Whatsapp，於4日深夜無預警發生全球大當機，臉書創辦人及執行長查克柏格隨後也在個人臉書上致歉。（美聯社）

社群 平台臉書 （Facebook）及其旗下Instagram和通訊軟體Whatsapp，4日早上無預警發生全球大當機，時間超過6小時，而且這一次癱瘓幾乎影響全球用戶。臉書創辦人及執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）隨後也在個人臉書上致歉。

查克柏格在臉書上發文道歉，表示包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger現在都已經重新上線，並稱「抱歉今天打擾了，我知道你們有多依賴我們的服務來與你關心的人保持聯絡」。

CNN報導，雖然中斷的原因目前尚不清楚，但多位安全專家指出「網域名稱系統」（Domain Name System）可能是主因，它的功能主要是將網站名稱換成可讀取的IP位址。思科（Cisco）網路分析部門「ThousandEyes」在推特上表示，測試顯示「當機是因為DNS持續的故障造成」。

「路透」的報導也指出這次災害可能出自「臉書內部出錯」，因此理論上來說「人為蓄意破壞的可能性是存在的」。就連哈佛大學伯克曼網際網路與社會研究中心（Harvard's Berkman Klein Center for Internet & Society）聯合創始人齊崔林（Jonathan Zittrain）就以「臉書基本上就是把鑰匙鎖在車內」來形容這次事件。