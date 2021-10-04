我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書「大到不能倒」？最壞時機的全集團總癱瘓

默克新藥將助脫下口罩？專家：得滿足2要件

臉書「大到不能倒」？最壞時機的全集團總癱瘓

轉角24小時
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機，近6小時後才恢復正常。(路透)
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機，近6小時後才恢復正常。(路透)

「Faceook的我們正試著全力排除這場『不明故障』，抱歉...via Twitter。」全球社群龍頭Facebook(臉書)集團自美東時間4日早上11時39分起，傳出極為嚴重的「全集團癱瘓」——包括Facebook、臉書 Messenger、Instagram、Whatsapp與臉書投資的VR系統Oculus，瞬間於全球網際網路大斷線。

相關障害一直到晚上6時左右才排除。但Facebook全家族無預警下線的6個半小時內，卻嚴重阻斷了全球30億用戶的日常通訊，甚至直接阻斷了其他網路業者的帳號服務。故障期間，Facebook的全球市值一口氣蒸發200到250億美元，恐是臉書系列集體下線最久、癱瘓損害規模最大的「嚴重故障事件」。

集團內部 搶修應變都失靈

根據華爾街日報所取得的臉書集團內部通知信，截至4日中午為止，Facebook總公司都無法向員工說明癱瘓原因與公司到底發生了什麼事，集團內部的搶修、緊急應變與客戶通知系統也完全失靈，僅強調就已知資訊而言「本回故障並不似『惡意事件』」。其他外部專家與觀察組織則認為，Facebook所遭遇的可能是域名系統（DNS）的內部設定故障，造成全球網際網路與臉書集團服務的IP「徹底斷線」。

➤➤➤臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

Facebook的大斷線，同時也讓Twitter、Telegram、甚至是中國的Tiktok，見獵心喜地大開嘲諷並趁勢搶進服務。但這起耗時超過6小時的「無端總崩潰」，卻也可能加劇歐美政壇對於臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）的「社群帝國」疑慮——特別是在臉書總崩的24小時前，近一個月在華爾街日報揭發〈臉書報告〉的前臉書員工吹哨人豪根（Frances Haugen）才公開現身，全力控訴臉書集團在查克柏格治下已經「明知有惡而硬要為之」，對全球政治、社會包容、用戶身心健康極具風險與威脅的方式自顧獲利。

安全、道德、壟斷都遭質疑 

由於豪根本人即將於美東時間5日，參加美國國會參議院針對Facebook管制問題的重要聽證會，關鍵交鋒前夕的「臉書全球大崩潰」，也重新引發了世界各地對於臉書「大到不能倒」的安全、道德與過度壟斷之質疑？

全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上...
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機， 臉書使用者重批臉書，在Twitter上極盡挖苦之能事。(取材自臉書)

金融時報表示：在查克柏格帝國「全球下線」的6小時內，臉書總部一直無法有效釐清、或對公眾更新「障害排除進度」。但癱瘓的破壞程度，卻已嚴重阻礙了全球網路的數位服務運作，因為除了Facebook、Instagram的「一般社群功能」失效外，數十億個「連動Facebook帳號登入」的其他網路帳號（包括其他App、遊戲、媒體訂閱、電商服務...）也都一併無法使用。

社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機。（...
社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機。（歐新社）

再加上流行於世界各地的即時通訊軟體WhatsApp，也已由臉書集團持有，一起爆炸的狀況也讓超過20億通訊用戶「與日常失聯」——因此，臉書集團的總崩潰不僅是單純「社群下線」，以全球規模損害並影響的社群廣告、電子商務、數位帳號、甚至日常通訊，都造成了極大而罕有的震盪衝擊。

事實上，在過去Facebook集團就是常出現「集體性故障」的問題，不過受影響的區域大多有限，比較少出現「整個單一集團總崩盤」，並在完全不清楚也不通知的狀況下，以「全球範圍」總故障竟持續6小時以上的長時間。

「這真的很扯。」

Kentik網路分析主任馬多利（Doug Madory）就對華盛頓郵報的訪問如此表示：「Facebook的所有服務完全爆掉了。」

華爾街日報報導，Facebook的總崩潰受害範圍遍及「臉書集團的所有持有服務」。在一封被《華爾街日報》取得的員工內部信裡，臉書總公司更是直接表示：「我們不知道發生了什麼事，目前工程搶修團隊正緊急前往加州機房總部試圖『物理還原』。」

全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上...
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機，近6小時後才恢復正常。（路透）

搶修進度 尷尬用推特發布

相關障害，一直持續到晚上6時才突然「逐步恢復」。但在這一過程中，臉書集團的所有公開道歉信與搶修進度說明，卻得尷尬地使用「社群競媒」Twitter來對外發布，臉書Messegenger的Twitter帳號甚至尷尬地試著以冷笑話回應嗆聲的用戶：

「水星逆行的威力真的很強呢！」

但對此，大多數的商業用戶與網路觀察者卻都笑不出來。因為臉書的無預警總崩，不僅在短短6小時內，對自家集團帶來200億美元以上的損失，通訊的大亂還從臉書本體擴張到「所有連結Facebook帳號的網路服務」；與此同時，雖然Twitter、Telegram等社群軟體不受影響，但從Facebook癱瘓而「瞬間外流」的數十億用戶流量，卻也短暫造成了各路跨國網站的不穩與震盪，甚至從中加劇了部分謠言所煽動的「網戰總開戰恐慌」。

臉書集團史上最大的總癱瘓，在國際輿論上也重新燃起「查克柏格帝國是否大到不能倒？」的政策激辯——此一討論不僅只限於歐洲的數位反壟斷政策 ，在美國政壇也因為川普被停權禁言、以及1月6日國會山莊遇襲事件，而正在各種針對Facebook的聽證會車輪戰。

全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上...
全球網民依賴的社群平台臉書與相關平台Instagram及WhatsApp，4日上午突然當機，近6小時後才恢復正常。（路透）

因此在這種風頭期間，臉書的總癱瘓與對於全球網路的災難性影響，也重新讓全球社會開始討論起「拆割查克柏格數位帝國」的周邊討論。而此一爭辯，也正好與24小時前震動美國社會的「臉書吹哨人事件」有關。

臉者吹哨人Frances Haugens在CBS時事節目「60分鐘」 中揭發臉書...
臉者吹哨人Frances Haugens在CBS時事節目「60分鐘」 中揭發臉書雙重標準。(美聯社)

豪根揭發臉書「敗德報告」

臉書吹哨人事件指的是Facebook的前專案經理法蘭西斯．豪根，因為不滿老東家在數位道德政策上的嚴重瑕疵與惡意破壞，而在今年初離職後，將數份關鍵的「內部調查報告」外流給華爾街日報，並從9月起刊出一連串重量級爆料的〈臉書報告門〉。豪根所揭發的臉書「內部敗德報告」，主要拆分成四大指控：

（1）臉書為了擴張流量影響力而秘密建立「社群階級」，高知名用戶、大型政治用戶、高聲量用戶可以不受社群規則的交叉核實限制。這種鑑於「聲量階級」而非「事實性評斷」的差別待遇，是造成全球性社群內戰與「謠言系意見領袖」崛起的關鍵原因。

（2）臉書的持股人與創辦人查克柏格存在嚴重分裂，甚至因劍橋分析醜聞的美國政府和解禁問題對簿公堂，股東認為查克柏格把臉書當成私產，並用公司資源來保護自己不受法律制裁。

（3）臉書的內部研究發現「Instagram會對青少女族群帶來特別嚴重的身心壓力」，相關因素包括網路性騷擾、匿名霸凌與外貌羞辱等，負面身心回饋比例高達32%——但對此，臉書的作法是「壓制這份研究的曝光」，並完全不採取任何改善行動。

（4）在「公義之前Facebook選擇『無限賺錢』」，雖然獲利是公司的天職，但Facebook偏執的盈利導向卻在言論審查、網路暴力、使用者隱私、兒少身心健康、社會衝突與假新聞之間造成全球性嚴重傷害——雖然臉書總是聲稱會做事實查核與不當言論管理，「可是只要選舉結束，風頭一過，Facebook就會把這些『防火牆機制』秘密關閉——將公司獲利成長至於整體安全之前，這就像是對民主社會的背叛。」

臉書癱瘓的破壞程度，已嚴重阻礙了全球網路的數位服務運作。(歐新社)
臉書癱瘓的破壞程度，已嚴重阻礙了全球網路的數位服務運作。(歐新社)

豪根的爆料在華爾街日報刊出後，引發了國際輿論的熱烈討論，而他本人也在10月3日的CBS專訪節目中以「真人現身」的方式亮相。儘管對於豪根的控訴，臉書總部已發出嚴重的譴責與駁斥不實聲明，但豪根原本就將於10月5日出席的參議院社群問題聽證會，此時再配上臉書大崩潰的全球衝擊，「大到不能倒」的社群時代爭辯，料也將因此風波而更為升級。

臉書 社群 查克柏格

上一則

美國默克新藥將助脫下口罩？專家：得滿足兩個要件

下一則

疑內部人為所致？臉書集團大當機 查克柏格公開致歉

延伸閱讀

「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」

「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」
「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」

「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」
國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？
國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

2021-09-28 17:40
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)。(美聯社)

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

2021-09-28 08:42

超人氣

更多 >
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了