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默克新藥將助脫下口罩？專家：得滿足2要件

美國默克新藥將助脫下口罩？專家：得滿足兩個要件

記者修瑞瑩／台南報導
美國默克藥廠研發抗病毒新藥Molnupiravir，可大幅降低新冠肺炎患者的重症與死亡率。（路透）
美國默克藥廠研發抗病毒新藥Molnupiravir，可大幅降低新冠肺炎患者的重症與死亡率。（路透）

美國默克藥廠研發抗病毒新藥Molnupiravir，可大幅降低新冠肺炎患者的重症與死亡率，是否意味著大家距離脫下口罩的日子不遠？台大小兒感染科醫師李秉穎表示「事情沒有那麼簡單」，疫苗還是讓病毒不會進入體內最重要的方法，藥物只能輔助，他並透露了要拿下口罩的兩個要件。

李秉穎昨晚在接受電視政論節目訪問時做了上述表示，他認為要脫下口罩，第一是全球疫情趨緩，病毒不太會進入台灣，第二是新冠肺炎輕症化，重症與死亡比率大幅下降，大家才能夠放心脫下口罩。

默克藥廠的新藥，讓全球對疫情未來的發展相當樂觀，李秉穎表示，事實上這項新藥的效果與目前使用中的瑞德西韋（注射）差不多、甚至還差一點，但最大的優勢是可以口服，輕症患者不必為了注射抗病毒藥物3到5天都要每天跑去醫院，治療上方便很多，而且可以供應的量更大，目前全球研發抗病毒新藥的公司、包括瑞德西韋都在關注默克新藥的效果。

藥物得與疫苗相輔相成

但新藥不代表就能脫下口罩，李秉穎表示，沒有這麼簡單，「世界上的事都是很複雜的」，抗病毒藥物是病毒進入體內後，將它殺死，作用是亡羊捕牢，可以降低重症與死亡率，但不能百分百避免死亡；要讓病毒不進入體內，還是要靠疫苗，就像流感有很多抗病毒藥物，但大家還是必須打流感疫苗，未來新冠肺炎也是一樣，即使有很多抗病毒藥物，還是要與疫苗相輔相成。

他表示，像國外有的疫苗覆蓋率超過7成，大家脫下口罩後，還是一樣有很嚴重的疫情發生，即使打了疫苗還是會有突破性感染，所以口罩還是不能隨便脫下來。

流感疫苗 口罩 疫情

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