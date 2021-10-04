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楊安澤正式與民主黨決裂 退出民主黨改為獨立人士

記者黃伊奕／紐約報導
楊安澤此前在接受本報專訪時稱計畫成立第三政黨。（本報檔案照）
楊安澤此前在接受本報專訪時稱計畫成立第三政黨。（本報檔案照）

前總統參選人、紐約市長參選人楊安澤4日宣布已經正式從民主黨退出，轉為獨立人士，並稱自己不再相信單一的「民主黨人是正確的」，認為離開民主黨才能產生更大的影響。

此前楊安澤就稱計畫脫離民主黨，成立第三政黨，打破美國現有兩黨制度；該計畫於4日進一步向前邁進，他表示已經將自己的選民登記從民主黨中退出，更改為獨立人士，希望以這種方式「更加誠實的對待整個系統和所有選民。」

楊安澤在參加美國總統選舉時就以「全民基本收入」而引起關注，他也曾揚言自己「整個成年生活」都是民主黨人，但他在參選紐約市長失敗後，表示「我相信不再做民主黨人是正確的。」

楊安澤也強調自己並非建議其他人和自己一樣更改為獨立人士，「如果你生活在深藍或者深紅地區，更改為獨立人士大致結果是失去實際選舉權。」

楊安澤此前再接受本報採訪時透露將成立第三政黨，打破美國現有兩黨制度，並計畫將他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party)，並在即將出版的新書「前進：美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)中闡明建黨理念；他表示，美國的兩黨制讓極端政治大行其道，大多數希望走中間道路的選民利益一直被忽略，這種模式不可持續；他主張推廣開放式初選和排序複選制，讓極端政治回歸中道。

楊安澤進一步解釋到，「現在我不是某一個黨派的成員，覺得我可以更加誠實的對待這個系統和其中的人」；他的目標是盡他所能去推動這個社會，「很多傑出的公務員每天都在做偉大的工作，但是我們的系統卻被『卡住了』，它被卡住的原因是兩極分化比以往更加嚴重，我認識的許多人正在做他們力所能及的好事，但他們的影響卻受到了限制。」

民主黨 楊安澤 美國

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