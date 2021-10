楊安澤正式與民主黨決裂 退出民主黨改為獨立人士

楊安澤此前在接受本報專訪時稱計畫成立第三政黨。(本報檔案照)

前總統參選人、紐約市長參選人楊安澤 4日宣布已經正式從民主黨 退出,轉為獨立人士,並稱自己不再相信單一的「民主黨人是正確的」,認為離開民主黨才能產生更大的影響。

此前楊安澤就稱計畫脫離民主黨,成立第三政黨,打破美國 現有兩黨制度;該計畫於4日進一步向前邁進,他表示已經將自己的選民登記從民主黨中退出,更改為獨立人士,希望以這種方式「更加誠實的對待整個系統和所有選民。」

楊安澤在參加美國總統選舉時就以「全民基本收入」而引起關注,他也曾揚言自己「整個成年生活」都是民主黨人,但他在參選紐約市長失敗後,表示「我相信不再做民主黨人是正確的。」

楊安澤也強調自己並非建議其他人和自己一樣更改為獨立人士,「如果你生活在深藍或者深紅地區,更改為獨立人士大致結果是失去實際選舉權。」

楊安澤此前再接受本報採訪時透露將成立第三政黨,打破美國現有兩黨制度,並計畫將他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party),並在即將出版的新書「前進:美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)中闡明建黨理念;他表示,美國的兩黨制讓極端政治大行其道,大多數希望走中間道路的選民利益一直被忽略,這種模式不可持續;他主張推廣開放式初選和排序複選制,讓極端政治回歸中道。

楊安澤進一步解釋到,「現在我不是某一個黨派的成員,覺得我可以更加誠實的對待這個系統和其中的人」;他的目標是盡他所能去推動這個社會,「很多傑出的公務員每天都在做偉大的工作,但是我們的系統卻被『卡住了』,它被卡住的原因是兩極分化比以往更加嚴重,我認識的許多人正在做他們力所能及的好事,但他們的影響卻受到了限制。」