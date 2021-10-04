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藍源公司：90歲男星威廉沙特納下周將上太空

記者顏伶如／綜合報導
90歲影星威廉沙特納(William Shatner)，12日經從德州西部起飛，登上太空。這位男星將寫下最年長太空人的紀錄。美聯社
90歲影星威廉沙特納(William Shatner)，12日經從德州西部起飛，登上太空。這位男星將寫下最年長太空人的紀錄。美聯社

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)成立的太空旅遊公司藍源(Blue Origin)4日宣布，曾經主演電視影集「星際爭霸戰」(Star Trek，又譯「銀河飛龍」或「星艦迷航記」)角色「柯克船長」(Captain Kirk)的90歲影星威廉沙特納(William Shatner)，12日經從德州西部起飛，登上太空。這位男星將寫下最年長太空人的紀錄。

威廉沙特納發表聲明說：「我聽聞太空旅行的消息已經很久了。這次我將有機會親自去看看。真是太神奇了。」藍源公司副總裁奧黛麗‧鮑爾斯(Audrey Powers)、美國國家航空暨太空總署(NASA)前任工程師柏斯修詹恩(Chris Boshuizen)、科技公司共同創辦人狄維瑞斯(Glen de Vries)也將同行。

藍源公司指出，與威廉沙特納等一行搭乘太空艙將由「新牧羊人號」(New Shepard NS-18)火箭送上太空，這趟航程將是藍源公司第二次太空之旅。

威廉沙特納的太空之行預計歷時11分鐘，升空高度將達離地62哩，也就是突破海拔100公里、做為大氣層和太空界線的卡門線(Karman line)。

貝佐斯在今年7月20日的藍源首航之旅親自出馬，同行者包括貝佐斯的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)、18歲青少年達曼(Oliver Daemen)，以及前任美國國家航空暨太空總署太空計畫「水星13號」(Mercury 13)培訓女太空員、82歲退休飛行員沃莉‧弗克(Wally Funk)。當時達曼與‧弗克分別創下登上太空最年輕與最年長的紀錄。

藍源公司完成第一次太空之旅後，媒體報導傳出公司人員流動率大增。CNBC新聞頻道上周報導，消息人士指出，藍源執行長史密斯(Bob Smith)不斷向員工施壓，要求員工恢復進辦公室上班，是導致不少人員選擇離開的因素之一。

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