葛瑞珊新書爆料：希克斯丟下白宮爛攤子跳槽福斯領高薪

前白宮 發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)在5日即將出版的爆料新書中寫道,前任川普 助理兼前白宮新聞聯絡室主任霍普‧希克斯 (Hope Hicks)丟下白宮爛攤子不顧,跳槽福斯(Fox)集團出任「錢多事少」職務,領取大約200萬年薪。

葛瑞珊新書「現在我來回答問題:我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House),由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行,訂於5日推出。

根據先前媒體報導,希克斯是前總統川普仰賴最深的核心助理,薪水榮登白宮助理年薪排行榜首,年收入大約17萬9700美元,與白宮策事巴農(Steve Bannon)、前任白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)等年薪並駕齊驅。

希克斯2018年3月離開白宮,跳槽福斯集團擔任傳播長(chief communications officer),2020年3月才又重返川普白宮團隊,擔任川普顧問。

根據Politico新聞網站取得新書截錄,葛瑞珊寫道,希克斯從2017年1月至2018年3月間在白宮工作,擔任聯絡室主任一職壓力龐大可以理解,對於遭到特別檢察官穆勒(Robert Mueller)傳訊並不樂意,還必須對調查人員提供證詞,私生活一舉一動更成為狗仔隊捕捉目標。

葛瑞珊書中寫道,但希克斯申請公休假(sabbatical leave),跑去福斯工作,「在那邊有著很棒的頭銜,而且聽說年薪上看200萬元。我不能假裝她回來之後,我的心裡並沒有芥蒂。」

葛瑞珊指出:「在我與留下來處理一堆爛攤子瘋狂事務的其他人眼裡看來,霍普就是選擇輕鬆離開。我們大家也都很想在其他地方找個錢多事少的職務,等著被人開口拜託回到白宮,回來搶救政府」。

1988年出生於康州格林威治(Greenwich)的希克斯,父親是傳播機構主管。她以長曲棍球才華獲得獎學金,進入南方衛理公會大學(Southern Methodist University)就讀,主修英語。大學畢業兩年後,希克斯進入紐約公關公司Hiltzik Strategies,結識客戶伊凡卡‧川普,2014年8月被伊凡卡挖角到川普集團任職。

2016年大選期間,希克斯曾任川普陣營發言人。川普當選之後,白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci),由於接受媒體訪問時對其他官員口出不遜而閃辭,當時年僅28歲的希克斯暫時代理遺缺,寫下史上最年輕白宮聯絡室主任的紀錄。這個白宮職銜創立於1969年尼克森總統執政期間。