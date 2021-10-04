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佛州州長德桑提斯：妻子罹患乳癌

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis，右)4日發表聲明指出，41歲妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis，左)得了乳癌。美聯社
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis，右)4日發表聲明指出，41歲妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis，左)得了乳癌。美聯社

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)4日發表聲明指出，41歲妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)得了乳癌。德桑提斯夫妻育有四歲女兒麥德森(Madison)、三歲兒子梅森(Mason)及年僅一歲半的女兒瑪美(Mamie)。

43歲的德桑提斯在聲明中寫道：「做為一名三個幼齡孩子的母親，凱西是我們家庭的核心人物，她身為佛州州長夫人所推動的工作，對無以計數的佛州居民生活都帶來影響。」媒體報導盛傳德桑提斯積極爭取共和黨提名，希望代表共和黨角逐2024年總統大選。

他在聲明中指出，妻子是位「真正的鬥士」(true fighter)，「永永遠遠都不會放棄」。

德桑提斯表示：「就在她面臨人生最艱難考驗的時刻，不但將獲得我的堅定支持，還將獲得我們全體家人的支持，還有來自全州居民的祝福與禱告。」

凱西‧德桑提斯是新聞記者及電視製作人出身，曾任美國職業高爾夫協會(PGA of America)巡迴賽電視節目主持人。她與德桑提斯在2010年結婚。

福斯新聞網(Fox News)報導，凱西‧德桑提斯曾三度榮獲全國馬術比賽冠軍，也曾參加「全美大學體育聯盟」(National Collegiate Athletic Association，NCAA)區域比賽。

凱西‧德桑提斯成為佛州州長夫人之後，推動工作任務目標訂為「佛州希望：通往繁榮、經濟自給自足以及希望」。

德桑提斯 佛州 共和黨

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