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國會暴動入侵波洛西辦公室順手牽羊 母子檔同遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
圖為川普支持者在1月6日暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)
圖為川普支持者在1月6日暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)

最新曝光法院紀錄顯示，來自紐約州沃特敦(Watertown)的23歲男子朗登(Rafael Rondon)及55歲母親瑪莉安‧莫尼-朗登(Maryann Mooney-Rondon)，今年1月6日國會暴動期間協助其他暴徒偷竊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)辦公室筆記型電腦，還順手牽羊拿走國會議員專用的緊急逃生防毒面罩，兩人同時戴著面罩離開國會大廈，母子倆如今遭到竊取政府公物、擅闖禁區破壞秩序等輕罪以及妨礙公務程序重罪罪名起訴。

朗登另外還面臨非法持有削短型霰彈槍(sawed-off shotgun)罪名起訴。這項罪名如果被法院裁定罪名成立，最高將面臨10年有期徒刑，外加最高25萬元罰金。

聯邦檢察官在訴狀中寫道，朗登母子檔從波洛西辦公室偷走國會議員專用的緊急逃生防毒面罩，還協助其他暴徒偷走放在波洛西辦公室會議桌上的一台筆電。

莫尼-朗登對聯邦調查局(FBI)調查人員坦承，借了一雙手套給打算偷竊波洛西辦公室筆電的暴徒使用。朗登則對調查人員說，幫忙偷竊筆電的暴徒把筆電放進袋子裡。

調查人員花了數月時間，終於確認朗登母子的身份。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，聯邦調查局今年4月前往阿拉斯加州川普支持者瑪莉蓮‧修柏爾(Marilyn Hueper)家中突襲搜查，因為調查人員研判國會暴動當天影片畫面拍到的母親人物，就是修柏爾。但後來經過進一步釐清，調查人員才確定影片當中的人物是莫尼-朗登。

朗登母子1日被捕之後，雙雙前往位於雪城(Syracuse)的紐約北區美國聯邦區域法院接受提訊(arraignment)。

在聯邦調查局公布徵求社會大眾協助指認身份的「聯邦調查局國會暴動照片檔」( FBI Capitol Violence Photographs)當中，朗登母子的編號分別為224號及225號。法院紀錄指出，朗登面對調查人員詢問時，坦承自己與母親就是檔案照片裡的人物。

波洛西 紐約州 阿拉斯加州

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