前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理在訪問中表示,川普因為健康因素,恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)第一季以「螢幕惡女」形象走紅,後來跟著川普 進入白宮 擔任助理的歐瑪蘿莎‧曼尼高特‧紐曼(Omarosa Manigault Newman),3日接受MSNBC新聞頻道專訪時說,75歲的前總統川普必須對於個人健康狀況對美國 民眾「說清楚講明白」。她在訪問中表示,川普因為健康因素,恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。

紐曼參加川普擔任製作人兼主持人的「誰是接班人」挑戰雖然遭到淘汰,但她從2016年總統大選期間便一路追隨川普。2020年大選之後,紐曼進入白宮出任助理,職稱是「總統助理」(Assistant to the President)及「公共事務辦公室公關主任」(Director of Communications for the Office of Public Liaison)。 不過,她卻在川普就任周年之際遞出辭呈。

多次被媒體詢問健康問題時,川普始終強調身體一切良好。紐曼3日受訪時則說,川普並未對美國人民說實話。不過她並未在訪問中提出具體證據。

紐曼出版有關川普的爆料書結果遭到川普陣營以違反保密協議提告,司法攻防戰持續三年之久,仲裁結果今年9月底出爐,裁定紐曼獲勝。

47歲的紐曼3日指出,川普一心一意想要重返白宮,「但我不知道他到2024年的時候,健康狀況是否允許再度參選」。

她說:「我覺得他應該對於身體狀況如何,對美國民眾說清楚講明白,然後才決定到底要不要走上壓力龐大、行程繁重的角逐白宮之路。」

「商業內幕」(Business Insider)日前報導,川普上個月接受右派新聞機構「真實美國聲音」(Real America's Voice)訪問時說,唯一能夠阻止他再戰2024的障礙,就是「接到醫師打電話告知壞消息」。

川普說:「你接到醫師的電話,通知說要到醫院一趟,因為檢查報告出現壞消息。天有不測風雲,透過上帝行事,難免有些事情發生。」

2020年10月間,川普因感染新冠病毒而華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)住院三天,但後來痊癒,卸任之前已接種新冠疫苗。