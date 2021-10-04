前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)第一季以「螢幕惡女」形象走紅，後來跟著川普 進入白宮 擔任助理的歐瑪蘿莎‧曼尼高特‧紐曼(Omarosa Manigault Newman)，3日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，75歲的前總統川普必須對於個人健康狀況對美國 民眾「說清楚講明白」。她在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。

紐曼參加川普擔任製作人兼主持人的「誰是接班人」挑戰雖然遭到淘汰，但她從2016年總統大選期間便一路追隨川普。2020年大選之後，紐曼進入白宮出任助理，職稱是「總統助理」(Assistant to the President)及「公共事務辦公室公關主任」(Director of Communications for the Office of Public Liaison)。 不過，她卻在川普就任周年之際遞出辭呈。

多次被媒體詢問健康問題時，川普始終強調身體一切良好。紐曼3日受訪時則說，川普並未對美國人民說實話。不過她並未在訪問中提出具體證據。

紐曼出版有關川普的爆料書結果遭到川普陣營以違反保密協議提告，司法攻防戰持續三年之久，仲裁結果今年9月底出爐，裁定紐曼獲勝。

47歲的紐曼3日指出，川普一心一意想要重返白宮，「但我不知道他到2024年的時候，健康狀況是否允許再度參選」。

她說：「我覺得他應該對於身體狀況如何，對美國民眾說清楚講明白，然後才決定到底要不要走上壓力龐大、行程繁重的角逐白宮之路。」

「商業內幕」(Business Insider)日前報導，川普上個月接受右派新聞機構「真實美國聲音」(Real America's Voice)訪問時說，唯一能夠阻止他再戰2024的障礙，就是「接到醫師打電話告知壞消息」。

川普說：「你接到醫師的電話，通知說要到醫院一趟，因為檢查報告出現壞消息。天有不測風雲，透過上帝行事，難免有些事情發生。」

2020年10月間，川普因感染新冠病毒而華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)住院三天，但後來痊癒，卸任之前已接種新冠疫苗。