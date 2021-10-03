美機場拚減排 新軟體有助節省燃料與減少誤點

美國將在主要機場部署一款新軟體，計算飛機何時必須離開登機口，以減少在跑道上的怠速時間，同時降低污染排放。圖為維州雷根國際機場。(美聯社)

美國 當局日前宣布，將在主要機場 部署一款新軟體，計算飛機何時必須離開登機口，以減少在跑道上的怠速時間，同時降低污染排放；這種軟體甚至還能協助減少誤點情況。

這款美國國家航空暨太空總署（NASA）和聯邦航空總署（FAA）研發的軟體，將被運用於全美主要城市的27座機場。

在北卡羅來納州 （North Carolina）夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）進行的試驗顯示，此系統將可幫助機場每年省下超過100萬公升燃油，足以讓一架波音737飛機在紐約與芝加哥之間往返185次。

此外，在夏洛特道格拉斯國際機場，這款軟體可在4年內減少916小時的延誤時間，意即有超過3600個航班，在跑道上等待的時間可減少15分鐘。

FAA署長狄克森（Steve Dickson）在新軟體發表會上表示，目前空中交通管制人員雖然「手握航空公司班機時間表，但是要等到班機在跑道上就位，並與塔台聯繫，我們才能知道他們的確切起飛時間。」

狄克森表示，有了軟體後，「我們可以更具體地預測起飛時間，這讓我們更能有效管理系統的其他部分，並消除地面上的交通瓶頸」。

航空業占美國溫室氣體排放量的3%；減少飛機滑行時間是航空業減少碳足跡的一種常見方式。