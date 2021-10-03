南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

美國參謀首長聯席會議主席密利上將（左）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將（右），攝於2016年。（路透資料照）

港媒引述消息人士指出，川普政府任內最後幾個月頻頻刺激中國，解放軍 曾擔心美方試圖激怒中國，好讓中方採取「可能導致戰爭」的報復行動，美軍高階首長通電才消除北京疑慮。

美軍參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）上月提供給美國聯邦參議院的備忘錄顯示，密利與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成曾在2020年10月30日，亦即美國總統大選 投票前4天，以及今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天2度通話。

在雙方第一次通話前，有情報顯示中國解放軍調高作戰警戒層級。密利接著在第2次通話時向中方再次保證美國不會「突襲」。

但香港「南華早報」（South China Morning Post）引述的軍方消息人士說，密利去年10月的第一通電話未能安撫北京疑慮。

去年11月，美國海軍少將史都德曼（Michael Studeman）無預警低調訪問台灣；接著台灣媒體報導，時任美國駐聯合國（UN）大使克拉夫特（Kelly Craft）、國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也有訪台計畫，讓北京怒不可遏。

消息人士說：「密利結束通話幾個星期，就傳出這些消息，讓北京認為（美國前總統）川普（Donald Trump）政府是在運用『挑釁戰術』，促使解放軍採取可能引發衝突、甚至是戰爭的報復手段。」

「解放軍必須知道史都德曼的台北行，是否暗指美國國防部內部存在支持川普潛在計謀的不同聲音。如果美方堅持那麼做，就會引發戰爭。」

根據這名消息人士，解放軍立刻向美國駐北京大使館的美軍武官表達疑慮；李作成的下屬也試圖透過非軍事管道來表達意見，包括派員傳話來跟美國駐香港總領事保持聯繫。

消息人士表示：「在透過幾個管道交涉數周後，密利（1月）與李作成第二度通話。然後克拉夫特專機就未降落台北，美國國務院也宣布龐培歐不會訪台。」

在此之前的幾個月，美中關係漸趨緊張。根據中國退役軍官成立的智庫「知遠戰略與防務研究所」一份報告，2020年美軍出動B-52和B-1B戰略轟炸機逼近中國南方海岸至少17次，比過去幾年增長約1/3。

之前還有消息人士稱，去年6月，解放軍815型電子偵察艦穿越宮古海峽附近國際水域時，美國曾派出數架F-18超級大黃蜂式戰鬥機加以監控，並在飛越中國軍艦上空時，數度模擬俯衝攻擊。

這些事件促使中國國防部長魏鳳和去年8月8日致電時任美國防長艾斯博（Mark Esper），表示雙方應該合作避免衝突。

根據另一名消息人士，魏鳳和與艾斯博通話後不久，北京也要求駐南海解放軍「與美軍對峙時不要開第一槍」。由於事涉敏感，這名消息人士要求匿名。

依據密利提出的非機密備忘錄，在川普任期最後階段，有關川普可能嘗試用「十月驚奇」和攻擊中國來提升勝選機會的臆測甚囂塵上。

北京軍事專家周晨鳴（Zhou Chenming）稱，美軍在南海的「挑釁」動作日增，北京不知如何回應，尤其是在十月驚奇的臆測傳開、海外媒體加以報導之後；「為因應美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）加強調派飛機和軍艦到中國附近，解放軍能做的就是提升自我戰備整備層級」。

去年10月21日曾有媒體報導，解放軍5個戰區為因應區域情勢緊張，都處於高度警戒狀態，而根據密利提供的備忘錄，這促使艾斯博與其他跨部會官員指示密利聯繫李作成。周晨鳴說，兩軍在川普任期最後兩個月密集交涉，有助於建立互信。

北京國際軍事行動法研究中心（International Law of Military Operations in Beijing）主任田士臣（Tian Shichen）也說，在兩強激烈競爭之際，前線部隊的軍事專業可能被敵意影響，雙方通話確實有助於提升前線部隊的危機控管。

然而局勢在去年11月川普敗選後惡化。川普在11月9日開除被解放軍認為可靠、專業的艾斯博，幾名五角大廈高官接著辭職。周晨鳴稱，在川普4年任期內，解放軍必須與馬提斯（James Mattis）、艾斯博與3名代理防長共5名美國國防首長交手，可以想見他們有多受挫。

川粉1月6日攻入國會大廈，又引發美國突襲疑慮，兩天後密利與李作成再度通話。被川普與部分共和黨人指控不忠的密利，上月28日告訴美國聯邦參議院軍事委員會：「我確信川普總統無意對中國發動攻擊…對中方傳達該意圖是我的直接責任。我再度傳達一致的訊息：保持冷靜、穩定與緩和局勢。」

根據備忘錄，美方1月30日的情資報告證實解放軍已降低區內的戰備整備層級。曾負責中國、台灣及蒙古事務的前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，相關文件證實密利只是在履行職責。

唐安竹說：「從這份備忘錄可以明顯看出他照規章行事、參與跨部會協調，所以無須懷疑，他的作為完全符合自己的職權。」