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氣候變遷…秋天「太溫暖」 美國楓紅美景正在消失

編譯洪毅／綜合2日電
由於氣候關係，今年美國東北部森林尚未秋化，賞楓季節普遍推遲。圖為緬因州州議會往年此時的秋景。(美聯社)
由於氣候關係，今年美國東北部森林尚未秋化，賞楓季節普遍推遲。圖為緬因州州議會往年此時的秋景。(美聯社)

時序進入秋季，各地森林將迎接艷紅、鮮黃或橘紅的暖色秋葉，不少遊人也躍躍欲試；但是今年，許多地方依然綠葉濃蔭，有些地方樹葉則已乾枯，顯示氣候變遷帶來的影響，而這也可能對地方經濟造成衝擊。

綠葉顏色轉變的原理是，隨著氣溫下降，讓葉綠素逐漸褪去，讓樹葉由原先的綠色轉為黃色、紅色或橘色；因此，如果秋季溫度比以往高，典型的秋葉就會來得比以往遲、色彩不若正常時艷麗，甚至直接枯萎。

此現象在今年已經出現，以往，美國的森林樹葉會在9月底前陸續染上暖色調；但是今年，許多地方的森林依然綠葉濃蔭，甚至在緬因州北部，秋葉景色最極致的9月底，現在樹葉轉變為暖色調的比率仍低於70%。

植物生理學家沙伯格(Paul Schaberg)表示，樹葉的變色是環境「微妙的平衡」的結果，如果環境有變，就會被打亂，而愈來愈溫暖的秋天，就會讓綠葉存在的時間更長，也打亂想欣賞秋葉的旅人的時程。

植物學家薩爾格(Jim Salge)也說，他過去十年觀察樹葉的結論是，現在樹葉變色的時間，與歷史平均相比來得更遲。

更糟的是，也可能秋葉還沒等到，葉子就直接轉為褐色、枯萎、掉落；在丹佛的樹藝師桑德伯格(Michael Sundberg)表示，當地的高溫讓葉子處於「乾枯邊緣」，「樹葉顏色不再逐漸變化，而是突然間變色，或是提早凋落」。

桑德伯格表示，只要在城市間開車逛逛就能意識到，樹葉已經「沒有好好轉變」好些年了，這是異常的氣候所致；桑德伯格2003年時就曾撰寫報告示警，指若氣候變遷導致明顯乾旱，樹木會為了自保而降低光合作用等，讓葉子來不及變色就直接掉落。

此事已經發生，而且丹佛並非個案，今年夏季高達華氏110度的熱浪，也讓俄勒岡州的森林出現此現象。

北亞利桑納大學生態學教授理查森(Andrew Richardson)指出，氣候變遷可能導致疾病、害蟲更為常見，也會讓植被帶北移，這些都會讓過去的秋葉景致出現變化。

欣賞秋葉是新英格蘭及紐約州的熱門活動，秋葉美景不再，不單只是讓遊人敗興而歸，也會損失數十億計的旅遊業收入。

由於氣候關係，今年美國東北部森林尚未秋化，賞楓季節普遍推遲。圖為緬因州樹葉剛剛變...
由於氣候關係，今年美國東北部森林尚未秋化，賞楓季節普遍推遲。圖為緬因州樹葉剛剛變紅。(美聯社)

氣候變遷 紐約州 美國

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