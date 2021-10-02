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涉嫌當伊斯蘭國戰士和宣傳員 美起訴加拿大男子

中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國檢方今天表示，他們已起訴一名沙烏地出生的加拿大男子，指控他協助伊斯蘭國（IS）激進組織，曾在戰鬥中投擲手榴彈以及擔任宣傳員，發布處決包括美國記者佛里（James Foley）等人質的斬首影片。

美國司法部形容，英語和阿拉伯語流利的38歲嫌犯哈里發（Mohammed Khalifa），是伊拉克和敘利亞境內伊斯蘭國的英語媒體部門「重要人物」。

美國司法部表示，哈里發為英語招募影片配旁白，曾是戰場上戰士，其後於2019年遭美國支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）俘虜，「敘利亞民主力量」是控制敘利亞部分地區的武裝勢力。

哈里發最近被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，他被指控的罪名今天在維吉尼亞州東區美國聯邦地區法院（U.S. District Court for the Eastern District of Virginia）解封。

伊斯蘭國於2014年發布斬首處決美國記者佛里和索特羅夫（Steven Sotloff）以及英國援助工作人員亨寧（Alan Henning）和海恩斯（David Haines）的影片後，惡名遠播全球。美國檢方指控哈里為發布駭人斬首影片的部門效力。

如果被定罪，哈里發恐面臨終身監禁。

美國 司法部 維吉尼亞州

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