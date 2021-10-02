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路透：超過700阿富汗難民 已自行離開美軍基地

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路透：超過700阿富汗難民 已自行離開美軍基地

中央社／華盛頓1日電
路透報導，被安置在美軍基地的阿富汗難民，已有上百人自行離開。圖為一位難民在德州的布立斯堡基地裡領取食物。(美聯社)
路透報導，被安置在美軍基地的阿富汗難民，已有上百人自行離開。圖為一位難民在德州的布立斯堡基地裡領取食物。(美聯社)

兩名消息人士告訴路透，數座美軍基地收容從阿富汗撤出的群眾，始料未及的是，多達數百人在接受美國政府安置之前就逕自離開。

路透率先報導，超過700人「自主離開」基地，而且很可能不只這個數字。此一現象引起移民維權人士的警惕，他們擔心，這些阿富汗人放棄目前開放、綜合且完全自願的安置程序，會面臨風險。

美國經歷20年阿富汗戰爭後，於8月迅速且混亂地撤離當地，許多撤離人員以「人道主義特許」的臨時身分入境美國。

這些人來到美軍基地後，難民安置團體與美國官員就試圖提供他們順利過渡到美國的程序。

美國國土安全部（DHS）發言人不願評論消息人士提供給路透社的數據，僅說這些離開基地的人「通常」在美國有認識的人，例如朋友的家人，也有能賴以維生的資源。

發言人還說，許多撤出來的人是美國公民、永久居民或已取得特殊移民簽證，因此能夠迅速離開。

然而，美國移民系統相當複雜，提早離開可能導致一些阿富汗人損失諸如加速發放工作許可等關鍵利益，且可能在未來衍生一系列法律問題。

一名要求匿名的美國國籍暨移民局（USCIS）官員說：「這是非常棘手的麻煩事。可能導致年復一年都會有很糟糕的移民身分問題。」

截至目前，撤離人員能享有的福利還不如難民。但這種情況似乎會有所轉變，國會昨天在共和黨人反對下仍通過立法，將提供阿富汗撤離人員比難民更大規模的援助。

新法規定要加快處理阿富汗人的庇護申請，但那些提早離開美軍基地的人很可能無法獲得申請所需的所有法律須知。

移民專家表示，離開美軍基地的阿富汗人並沒有違反美國法律，軍方無權恣意扣留守法的阿富汗人。現有8座軍事基地收留5萬3000名搭乘美國飛機逃離神學士（Taliban，另譯塔利班）政權的阿富汗人。

消息人士說，自主離開的人數因基地而異，光在德州的布立斯堡（Fort Bliss）就有超過300人，此一數字很可能驚動維權人士及反對美國大規模安置行動的人。

不過，美國官員強調，所有離開美軍基地的阿富汗人在抵達美國前都已接受安全檢查，他們得自己承擔離開的風險。

阿富汗人自行離開基地，對美國某些地區可能是個敏感議題，尤其媒體先前報導了威斯康辛州麥考伊堡（Fort McCoy）與德州布立斯堡的治安事件。

但北方司令部（Northern Command）司令范赫克（Glen VanHerck）否認基地存在犯罪率高的問題。他昨天告訴記者，阿富汗難民涉及搶劫和盜竊的件數遠低於美國大眾，6周內只出現8起。

美國公民 阿富汗 移民局

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