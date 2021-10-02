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推特帳號遭永久停用 川普向法院申請強制恢復

中央社／華盛頓1日電
彭博1日報導，川普訴請佛羅里達州聯邦法官強制推特恢復他的帳號。(路透)
彭博1日報導，川普訴請佛羅里達州聯邦法官強制推特恢復他的帳號。(路透)

社群網站推特在今年初美國國會大廈暴動事件後，以具有煽動暴力風險為由，停用時任美國總統川普的帳號。媒體今天報導，川普訴請佛羅里達州聯邦法官強制推特恢復他的帳號。

川普今年7月控告推特（Twitter）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）及這幾家企業的高層主管，指稱他們違法封殺保守派觀點。

彭博（Bloomberg News）報導，川普今晚在邁阿密向法院要求對推特發布初步禁制令，聲稱推特於今年1月在他的國會政敵壓力下刪除了他的帳號。

彭博引述川普提出的要求，內容寫道，推特「對美國政治論述行使某種程度的權力和控制，漫無邊際且史無前例，深深危害到開放的民主辯論」。

推特對此不予置評。川普方面的代表也尚未回覆路透社提問。

川普向來慣用各種社群媒體發表意見，但今年初，社群網站企業認為他違反了禁止宣揚暴力的公司政策，繼而封鎖他的帳號。

今年1月6日，數以百計的川普支持者硬闖國會大廈，造成5人喪命。事發前，川普才剛發表演說，反覆聲稱他去年11月輸掉總統選舉是因為有大規模舞弊，但美國多座法院、各州選務官員和聯邦政府官員都已否定這種說法。

川普 推特 社群網站

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